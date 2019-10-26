Следствие не нашло связи между травлей Шамсутдинова и расстрелом военных

Новости 03.03.2020 13:10 147

Следователи не нашли связи между действиями сослуживца Шамсутдинова и стрельбой в военной части. Об этом сообщает портал Чита.ру.

В сообщении СК говорится, что представители следствия не установили связи между действиями военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, и стрельбой Шамсутдинова в военной части Забайкальского края, когда погибли восемь солдат.

Заключение было вынесено во время судебного заседания гособвинителем во вторник, 3 марта.

«Сторона обвинения обращает внимание участников судебного заседания на то, что в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела причин и связи между действиями Мухатова и совершенного 25 октября 2019 года Шамсутдиновым преступления в отношении своих сослуживцев, не установлено», – заявил гособвинитель.

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Обстоятельств, которые могут повлечь освобождение подсудимого от уголовной ответственности не установлено. Для восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения новых преступлений с учетом всех смягчающих обстоятельств гособвинение попросило назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии-поселении и штраф в 30 тысяч рублей.

Напомним, что в октябре прошлого года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев — шестерых солдат и двух офицеров. Еще двое получили ранения. Трагедия разыгралась в воинской части ракетных войск, дислоцированной в поселке Горный в Забайкальском крае. Отец Шамсутдинова назвал причиной случившегося дедовщину и неуставные отношения. Позднее сам обвиняемый сообщил, что ему запрещали спать трое суток, в после караула пообещали изнасиловать его.