Благотворительный фонд Сбербанка и АСИ собирают материалы для школы будущего

Новости 03.03.2020 11:50 94

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив запустили конкурс «Учебные материалы для школы будущего», задача которого – отбор учебных материалов для «Цифровой платформы персонализированного образования для школы». В основе новой образовательной программы – активная деятельность учащегося, ориентация на цели, а не на темы. Выбор учебных целей – за самим учеником.

· В конкурсе могут принять участие педагоги, студенты, школьники, а также эксперты и методологи;

· заявки принимаются до 30 апреля 2020 г.;

· специальные призы – бесплатное обучение и бесплатное участие в крупномасштабных образовательных конференциях.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку с учебными материалами, включающими цели и задания, которые необходимо выполнить ученику. Все материалы должны быть ориентированы на предметы, которые изучают в 5-9 классах.

Конкурс проводится по семи номинациям: «Обучение в игре», «Видеоматериалы», «Универсальные компетентности в предметном содержании», «Межпредметность и междисциплинарность», «Новые грамотности», «Пример из жизни» и «Школьник – школьнику».

В конкурсе могут принять участие как юридические лица, так и работники всех типов образовательных организаций, студенты и школьники. Педагогический стаж и возраст участников не ограничены.

Победителей в каждой из номинаций ждут денежные призы. Организаторы учредили также специальные призы – это бесплатное прохождение обучения в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35» и бесплатное участие в V Международной конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».

Заявки принимаются по электронной почте contest@vbudushee.ru до 30 апреля 2020 г. Призеры будут определены с 15 по 30 мая 2020 г., итоги конкурса опубликуют в «Учительской газете», а также на сайте Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте фонда «Вклад в будущее»