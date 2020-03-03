Благотворительный фонд Сбербанка и АСИ собирают материалы для школы будущего

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и Агентство стратегических инициатив запустили конкурс «Учебные материалы для школы будущего», задача которого – отбор учебных материалов для «Цифровой платформы персонализированного образования для школы». В основе новой образовательной программы – активная деятельность учащегося, ориентация на цели, а не на темы. Выбор учебных целей – за самим учеником.
· В конкурсе могут принять участие педагоги, студенты, школьники, а также эксперты и методологи;
· заявки принимаются до 30 апреля 2020 г.;
· специальные призы – бесплатное обучение и бесплатное участие в крупномасштабных образовательных конференциях.
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку с учебными материалами, включающими цели и задания, которые необходимо выполнить ученику. Все материалы должны быть ориентированы на предметы, которые изучают в 5-9 классах.
В конкурсе могут принять участие как юридические лица, так и работники всех типов образовательных организаций, студенты и школьники. Педагогический стаж и возраст участников не ограничены.
Победителей в каждой из номинаций ждут денежные призы. Организаторы учредили также специальные призы – это бесплатное прохождение обучения в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35» и бесплатное участие в V Международной конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».
С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на официальном сайте фонда «Вклад в будущее»