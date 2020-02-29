Продано еще одно здание обанкротившегося «Стройгаза»

Новости 03.03.2020 12:30 245

Очередное здание разорившегося «Стройгаза» на проспекте Комсомольском, 118б приобретено «Алтайским трестом инженерно-строительных изысканий» за 11,3 млн рублей. Аукцион прошел 2 марта, трест оказался единственным участником, подавшим заявку на участие в торгах. Двухэтажное административное здание площадью 531,6 кв м было выкуплено по начальной цене 11 млн 360 тысяч рублей.

Что представляет собой объект

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Высота кирпичного здания - 8,6 м, застроенная площадь 336 кв. м, строительный объём - 2889 кв. м. Оснащено системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и электроосвещения. Согласно представленным поэтажным планам на помещения 1-ого и 2-ого этажа, на первом этаже расположен гараж и помещение без номера, ориентировочно площадью 65,3 кв. м. Общая площадь гаражных помещений - 298,7 кв. м.

Помещения 2-ого этажа - административно-офисные. Общая площадь 2-ого этажа определена расчётным путём и составляет 531,6-298,7 =232,9 кв. м. Внутренняя отделка помещений 2-ого этажа из отделочных материалов средней ценовой категории: полы - керамическая плитка, линолеум; потолки - «амстронг», стены - обои под покраску; стеклопакеты - пластиковые. Офисные помещения не эксплуатируются.

Кто покупатель

По данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром треста выступает Елена Козлова, выкупившая его в 2017 году у Росимущества. В 2019 году из треста было выделено ООО «Юнитстрой», генеральным директором которого стал Евгений Козлов. Фирма имеет филиалы в Бийске и Рубцовске и активно участвует в госзакупках. В 2019 году трестом заключено 15 контрактов на сумму свыше 13 млн рублей, в 2020 – один контракт с управлением ЖКХ и дорожного хозяйства Горно-Алтайска на сумму 3,2 млн рублей.

Основной офис «Стройгаза» ранее выкупил бывший банкир из Новосибирска.