«Народный фронт» обвинил краевой Диагностический центр в расточительстве

Новости 03.03.2020 11:05 784

Бюро расследований Общероссийского народного фронта предложило Минздраву Алтайского края дать объективную оценку необходимости приобретения Toyota Camry за 1,8 млн рублей для Диагностического центра. Активисты считают закупку расточительной и предлагают властям региона ввести дополнительные ограничения предельной стоимости товаров, работ и услуг, закупаемых бюджетными учреждениями здравоохранения.

КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края» в соответствии с 223-ФЗ объявило запрос котировок для приобретения легкого автомобиля за счет внебюджетных средств. Итоги процедуры должны быть подведены к 6 марта. Анализ технических характеристик транспортного средства показал, что речь, вероятнее всего, идет о Toyota Camry в комплектации «Классик», сказано на сайте ОНФ.

Эксперты отметили, что формально медучреждение не нарушает законодательство, поскольку закупки по 223-ФЗ не нормированы. Если бы Диагностический центр закупал автомобиль в соответствии с 44-ФЗ, он был бы вынужден действовать в соответствии с требованиями к отдельным видам товаров, закупаемых министерством здравоохранения Алтайского края и подведомственными ему учреждениями. Согласно им предельная стоимость автомобиля для руководителя бюджетного учреждения здравоохранения в Алтайском крае не должна превышать 1,15 млн рублей.

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Бюджетные учреждения могут приобретать автомобили стоимостью до 2,5 млн рублей, но при условии, что они будут использоваться для перевозки сотрудников, выездных бригад или детей на мероприятия. Но вряд ли Toyota Camry за 1,8 млн может использоваться для оказания медпомощи населению, разве что для перевозки руководства медицинского учреждения. Такая организация закупочной процедуры похожа на попытку избежать ограничений по стоимости автомобиля, считают в ОНФ.

«Помимо всего прочего, закупка осуществляется медицинской организацией с просроченной кредиторской задолженностью, в том числе по ранее заключенным государственным контрактам. И все это происходит в условиях, когда президент России, лидер ОНФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области в октябре 2019 года поручил высшим должностным лицам субъектов РФ до 1 марта этого года проанализировать причины образования просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных медицинских организаций и разработать меры, направленные на недопущение такой задолженности в будущем», – сказал координатор бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константин Юденко.

Общественники считают, что закупка дорогостоящего автомобиля никак не способствует снижению кредиторской задолженности КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», а также повышению качества и доступности консультативно-диагностической помощи.