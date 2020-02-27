Референдум все ближе. Назначена внеочередная сессия АКЗС

Новости 03.03.2020 10:40 273

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания проведут внеочередную сессию в следующий четверг, 12 марта. Об этом «Политсибру» сообщили компетентные источники.

На ней будет рассмотрен единственный вопрос. Речь идет о поправках в российскую Конституцию. Прочие вопросы будут рассмотрены уже на очередной сессии краевого парламента в конце марта.

Председатель АКЗС Александр Романенко ранее сообщил, что в связи с всенародным голосованием по поправкам в Основной закон страны, который пройдет 22 апреля, депутаты проведут апрельскую сессию заранее – 16 апреля.

Именно на апрельской сессии состоится отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко об итогах работы правительства региона в 2019 году. Сбор депутатских вопросов главе региона уже стартовал. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале депутат АКЗС Иван Мордовин.

«Особенности процедуры заключаются в том, что каждый депутат может направить интересующий его вопрос в свою фракцию. Фракции не позднее 1 апреля направят вопросы в Совет фракций. Совет фракций не позднее 7 апреля утвердит общий перечень вопросов АКЗС, который в течении суток спикер Заксобрания направит губернатору», - написал Мордовин.

Ответы на вопросы губернатор должен направить в АКЗС не позднее, чем за 4 дня до отчетной сессии. Перед сессией члены правительства на заседаниях фракций будут отвечать на поставленные депутатами вопросы.