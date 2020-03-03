АлтГТУ поможет промышленникам внедрить новые технологии в производство

Новости 03.03.2020 10:15 184

Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Алтайского края, региональное министерство цифрового развития и связи, Алтайский государственный технический университет, АО «СофтЛайн Трейд», ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн» и АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго».

В рамках этого соглашения продолжится внедрение решений, направленных на цифровое развитие строительства, энергетики, транспорта, городского хозяйства Алтайского края. Партнёры планируют внедрять «умные» системы, цифровые технологии и развивать кибербезопасность во всех сферах городского хозяйства региона.

Речь идет о внедрении информационных систем в строительство и эксплуатацию строящихся объектов, создании интеллектуальных систем контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного транспорта, автоматизированного управления дорожным движением и парковками, внедрение систем информирования участников дорожного движения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях, метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной связи и многом другом.

Вести подготовку уникальных специалистов и повышать квалификацию действующих айтишников поручено Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова.

Ректор АлтГТУ Андрей Марков: "Успех любого предприятия, его цифровизация напрямую зависит от специалистов, которых готовит только АлтГТУ. Кроме того, наш университет является непосредственным участником и разработчиком информационных технологий, которые активно внедряются в работу организаций. У вуза хороший «пакет разработок», которые востребованы экономикой региона и находят заинтересованность в среде работодателей Барнаула".

Так, факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта подключен к разработке интеллектуальных систем автоматизированного управления дорожным движением, участвует в сборе и подготовке необходимых исходных данных, проводит исследования транспортно пешеходных потоков, анализ светофорных объектов и т.д.

Энергетический факультет готов взять выполнение задачи проектирования объектов для создания в крае цифровой подстанции.

Строительно-технологический факультет ведет исследования по вопросам современной автоматизации инжиниринговых сетей, зданий и сооружений. В прошлом году сдан в эксплуатацию энергоэффективный дом в Первомайском районе. Это совместная разработка с коллегами из итальянского университета Тренто. Дом оснащен датчиками и в режиме реального времени видно состояние всех процессов функционирования здания – всё это разработки наших студентов и преподавателей, говорит Марков.

На факультете информационных технологий ведутся работы, связанные с созданием искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Решены задачи по определению типов транспортных средств, его трекинга и т.д. Создан облачный сервис для учёта деятельности управляющих компаний в ЖКХ, разработан аварийный сервис диспетчерской службы, система мониторинга контроля потребления ресурсов, ведутся проектные работы по внедрению систем мониторинга сбора, транспортирования, захоронения твёрдых коммунальных отходов.

По словам ректора АлтГТУ, в рамках подписанного соглашения, предусмотрено создание системы переподготовки сотрудников производственных предприятий: