АлтГТУ поможет промышленникам внедрить новые технологии в производство

Соглашение о сотрудничестве подписали правительство Алтайского края, региональное министерство цифрового развития и связи, Алтайский государственный технический университет, АО «СофтЛайн Трейд», ООО «Диджитал Бизнес Адаптейшн» и АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго».
В рамках этого соглашения продолжится внедрение решений, направленных на цифровое развитие строительства, энергетики, транспорта, городского хозяйства Алтайского края. Партнёры планируют внедрять «умные» системы, цифровые технологии и развивать кибербезопасность во всех сферах городского хозяйства региона.
Речь идет о внедрении информационных систем в строительство и эксплуатацию строящихся объектов, создании интеллектуальных систем контроля качества работы предприятий пассажирского автомобильного транспорта, автоматизированного управления дорожным движением и парковками, внедрение систем информирования участников дорожного движения в режиме реального времени о чрезвычайных ситуациях, метеорологической обстановке, в том числе с использованием мобильной связи и многом другом.
Вести подготовку уникальных специалистов и повышать квалификацию действующих айтишников поручено Алтайскому государственному техническому университету им. И.И. Ползунова.
Ректор АлтГТУ Андрей Марков: "Успех любого предприятия, его цифровизация напрямую зависит от специалистов, которых готовит только АлтГТУ. Кроме того, наш университет является непосредственным участником и разработчиком информационных технологий, которые активно внедряются в работу организаций. У вуза хороший «пакет разработок», которые востребованы экономикой региона и находят заинтересованность в среде работодателей Барнаула".
Так, факультет энергомашиностроения и автомобильного транспорта подключен к разработке интеллектуальных систем автоматизированного управления дорожным движением, участвует в сборе и подготовке необходимых исходных данных, проводит исследования транспортно пешеходных потоков, анализ светофорных объектов и т.д.
Энергетический факультет готов взять выполнение задачи проектирования объектов для создания в крае цифровой подстанции.
Строительно-технологический факультет ведет исследования по вопросам современной автоматизации инжиниринговых сетей, зданий и сооружений. В прошлом году сдан в эксплуатацию энергоэффективный дом в Первомайском районе. Это совместная разработка с коллегами из итальянского университета Тренто. Дом оснащен датчиками и в режиме реального времени видно состояние всех процессов функционирования здания – всё это разработки наших студентов и преподавателей, говорит Марков.
По словам ректора АлтГТУ, в рамках подписанного соглашения, предусмотрено создание системы переподготовки сотрудников производственных предприятий:
«Мы уже договорились с руководством АО «СофтЛайн Трейд» о стажировках наших студентов. Я думаю, что АлтГТУ выступит площадкой для переподготовки специалистов сферы IT, т.к. у вуза имеется достаточно большой опыт участия в реализации программ национальных проектов, таких как «Цифровая экономика», в частности была реализована в 2019 году программа «Цифровая экономика и промышленность», в рамках которой более 150 специалистов предприятий прошли переобучение.