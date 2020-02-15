В Алтайском крае сложилась благоприятная кредитная ситуация

Новости 03.03.2020 9:55 223

Алтайский край вошел в десятку регионов, в которых по итогам 2019 года наиболее сильно снизилась доля просрочки платежей по кредитам. Об этом сообщают «РИА-Новости».

Что еще улучшилось?

Алтайский край вошел в десятку лидеров по улучшению платежной дисциплины. Доля просроченных кредитов здесь снизилась на 1,5% относительно предыдущего года. Отметим, что это – один из лучших показателей в Сибирском федеральном округе. Так, в Омске доля просроченных кредитов снизилась на 1,6%, в Кузбассе, как и в Алтайском крае – на 1,5%. В остальных регионах Сибири этот показатель ниже.

В целом, доля просроченных кредитов в регионах СФО колеблется на уровне 4-5%. Ниже всего она в Томской области (3,5%), выше всего – в Тыве (5,1%).

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В абсолютных цифрах, общая ссудная задолженность экономически активного населения в Алтайском крае оказалась самой низкой в Сибири на начало 2020 года.

Платежная дисциплина при этом улучшается практически во всех регионах страны, за исключением Чечни и Севастополя, в которых доля просрочки незначительно выросла, и Крыма, где она не увеличилась и не уменьшилась.

Закредитованность россиян

В 2019 году рост кредитования населения отмечалась на протяжении всех 12 месяцев. По мнению экспертов, это вызвано снижением процентных ставок по розничным кредитам. Наиболее высокими темпами росло беззалоговое кредитование, при этом, в 2018 году наибольший прирост демонстрировали ипотечные займы.

ЦБ РФ выразил обеспокоенность закредитованностью населения. В связи с этим, с начала прошлого октября был введен коэффициент предельной долговой нагрузки, в соответствии с которым банки стали менее активно выдавать кредиты тем, у кого они уже есть.