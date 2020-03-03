Убийцу женщины и двоих детей будут судить в Алтайском крае

Следственный комитет России по Алтайскому краю завершил расследование тройного убийства, которое совершил 22-летний молодой человек, сообщает сайт СК.
По данным следователей, ночью, 22 августа прошлого года, мать с двумя детьми, собрав свои вещи, попросила брата своего мужа довести их до вокзала.
Двигаясь на мотоцикле из Павловки в Славгород, родственник внезапно остановился. Это привело к конфликту с женой его брата в ходе которого, он ударил ее по лицу. В итоге она потеряла сознание. Молодой человек взял автомобильный трос и задушил двоих детей, а когда очнулась их 27-летняя мать, то задушил и ее.
Их тела убийца закопал в ближайшей леополосе, а потом на протяжении нескольких лет заливал их бетоном.
После своей поимки он полностью признал вину. Дело направлено в суд.