Убийцу женщины и двоих детей будут судить в Алтайском крае

Новости 03.03.2020 9:05 202

Следственный комитет России по Алтайскому краю завершил расследование тройного убийства, которое совершил 22-летний молодой человек, сообщает сайт СК.

По данным следователей, ночью, 22 августа прошлого года, мать с двумя детьми, собрав свои вещи, попросила брата своего мужа довести их до вокзала.

Двигаясь на мотоцикле из Павловки в Славгород, родственник внезапно остановился. Это привело к конфликту с женой его брата в ходе которого, он ударил ее по лицу. В итоге она потеряла сознание. Молодой человек взял автомобильный трос и задушил двоих детей, а когда очнулась их 27-летняя мать, то задушил и ее.

Их тела убийца закопал в ближайшей леополосе, а потом на протяжении нескольких лет заливал их бетоном.

После своей поимки он полностью признал вину. Дело направлено в суд.