Запасы пресной воды обнаружены в горах Алтая

Новости 03.03.2020 8:10 226

Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики им. Трофимука (ИНГГ) рассматривают каменные глетчеры (ледники - прим. ред.) в горах Алтая как потенциальный источник воды, сообщает пресс-служба вуза.

"Эти структуры в изобилии встречаются на территории Горного Алтая и представляют собой нагромождения камней с ледяным ядром внутри. Ученые утверждают, что лед каменных глетчеров является неучтенными запасами пресной воды, нехватку которой ощущают жители горных районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Горного Алтая выявлено более 5 тысяч глетчеров. Типичный алтайский глетчер состоит из скопления каменных глыб диаметром от нескольких десятков см до двух-трех м, сцементированных льдом. Их фронтальные уступы достигают высоты 40 м.

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"Некоторые глетчеры расположены поблизости от населенных пунктов, поэтому идея использовать их ледяные ядра в качестве источника пресной воды вполне актуальна. Кроме того, изучение этих каменных структур - вопрос безопасности", - подчеркивается в пресс-релизе.

По данным ученых, каменные глетчеры могут двигаться за счет пластичного течения заключенного в них льда, и на территории Алтая его скорость редко превышает несколько сантиметров в год.

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"Но при различных катастрофических процессах - например, из-за сейсмической активности, скорость их движения может возрасти. Обрушение таких структур может перекрыть русло небольшой реки или завалить автодорогу", - говорится в сообщении.

При этом некоторые глетчеры находятся поблизости от Чуйского тракта.