Для принятия поправок в Конституцию потребуется поддержка более половины голосующих

Новости 03.03.2020 7:35 652

В проекте поправок об изменении Конституции, внесенном президентом России Владимиром Путиным в Госдуму, говорится, что изменения будут считаться одобренными только в том случае, если их поддержат больше половины участников голосования.

«Изменения в Конституцию <...> считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании», — говорится в документе. В нем уточняется, что «если за изменения <...> проголосовало менее половины граждан <...>, такие изменения не считаются одобренными», пишет РБК.

В тексте проекта говорится, что если большинством голосов поправки будут одобрены, то президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Также в указе будет названа дата вступления соответствующих поправок в силу.

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«Официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования», — отмечается в документе.

Госдума одобрила законопроект об изменениях в Конституцию в первом чтении 23 января, спустя неделю после того, как Путин предложил внести изменения в Основной закон. Срок предоставления поправок ко второму чтению должен был завершиться 6 февраля, однако его неоднократно продлевали. Очередной срок заканчивался 2 марта. В этот день в нижнюю палату парламента поступили поправки главы государства. Среди поправок, в частности, оказались положение о Боге и новое положение об индексации пенсий.

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Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, третье — 11 марта, а всероссийское голосование состоится 22 апреля.