Алтайский экс-министр на деньги бюджета купил внедорожник, но это не оценили в СК

Новости 02.03.2020 19:00 32

Следователи Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР передали в суд уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Евгения Ларина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление.

Экс-министру предъявлено обвинение по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

По данным следователей, в 2018-2019 годах подконтрольное министерству автономное учреждение "Авиалесоохрана" нуждалось в лесопожарной технике и специальных технических устройствах для экипировки летчиков-наблюдателей и десантных групп, общей стоимостью 6 млн 955 тысяч рублей.

Оборудование требовалось для непрерывного авиапатрулирования, тушения лесных пожаров, а также защиты лесов от вредителей и болезней и прочего.

В январе 2019 года министерству было выделено 6,2 млн рублей в рамках государственной программы Республики Алтай "Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды". Однако вышло так, что действия обвиняемого, действовавшего из личной заинтересованности, считает следствие, привели к приобретению нового автомобиля Toyota Land Cruiser 200 за 6 млн 144 тысяч рублей, который в дальнейшем использовался "в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов".

Уголовное дело с утвержденным Горно-Алтайским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.