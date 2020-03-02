«Любовь – это реальные дела»: мэр Томска присвоил жене почетное звание

Новости 02.03.2020 18:20 66

Глава Томска Иван Кляйн наградил свою жену знаком «Меценат года», передает «Тайга-инфо».

Награды «Меценат года» были вручены на рабочем совещании. От торжественной церемонии решено было отказаться из-за роста заболеваемости инфекционными респираторными заболеваниями.

Звания «Меценат города Томска» по итогам 2019 года удостоились гендиректор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн и руководитель ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов. Кроме того, награждены представители «Томскводоканал», «Газпормнефть-Восток», «Транснефть-Центральная Сибирь», «Сибура», «Газпромтрансгаза» и других фирм.

«Томское пиво» ранее возглавлял сам Иван Кляйн, однако после получения поста градоначальника в 2013 году передал руководство компанией жене Галине.

«Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город. Потому что любовь, в моем понимании, это не слова и обещания, а реальные дела», — заметил глава Томска.