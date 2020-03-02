«Любовь – это реальные дела»: мэр Томска присвоил жене почетное звание

Глава Томска Иван Кляйн наградил свою жену знаком «Меценат года», передает «Тайга-инфо».
Награды «Меценат года» были вручены на рабочем совещании. От торжественной церемонии решено было отказаться из-за роста заболеваемости инфекционными респираторными заболеваниями.
Звания «Меценат города Томска» по итогам 2019 года удостоились гендиректор ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн и руководитель ОАО «Востокгазпром» Виталий Кутепов. Кроме того, награждены представители «Томскводоканал», «Газпормнефть-Восток», «Транснефть-Центральная Сибирь», «Сибура», «Газпромтрансгаза» и других фирм.
«Я уверен, что сегодня здесь собрались люди, которые искренне любят и радеют за наш город. Потому что любовь, в моем понимании, это не слова и обещания, а реальные дела», — заметил глава Томска.
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