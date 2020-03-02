В Барнауле прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов

Новости 02.03.2020 17:25 103

В столице Алтайского края прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов. Старты проводились с 28 февраля по 1 марта на Лыжно-биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского резерва.

В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из 19 городов России. Среди них был замечен Председатель союза ветеранов биатлона Алтая и почетный гражданин города Барнаула Сергей Локтев.

Перед началом чемпионата он поприветствовал участников, пожелал им успехов и поблагодарил за все, что они делают для развития и популяризации лыжного спорта в стране.

«Наши соревнования проводятся в Алтайском крае еще с 2012 года и уже давно стали традицией», - напомнил Локтев.

Результаты

В забеге ветеранов (1940-1959 г.р.) на 3,6 км лучшим оказался Виктор Гаюльский из Красноярска. Второе и третье место заняли барнаулец Александр Костюченко и Сергей Красный (Томск). Они финишировали почти синхронно, но житель Барнаула оказался немного быстрее.

В спринте на 4,5 км среди ветеранов (1968-1974 г.р.) первое место из 12 занял барнаулец Сергей Рыбин. На втором месте оказался Олег Колосов из Кемеровской области, а третье место занял Александр Сапунов из Бийска.

Среди мужчин (1975-1985 г.р.) самым быстрым оказался Иван Лыжин (Барнаул). Серебро досталось Алексею Тимошину из Томска, третий – Иван Крюков (Барнаул).

В такой же дистанции, но уже в категории мужчин-ветеранов (1960-1967 г.р.) лучшим стал Владимир Толмачев из Тальменки. Он обогнал Вячеслава Сергеева из Барнаула и Алексея Шарыгина из Красноярска, которые заняли второе и третье место соответственно.

В гонке на 6 км среди мужчин (1940-1959 г.р.) победу одержал Сергей Красный (Томск). Второе место взял Сергей Алфимов из Новоуральска. На третьем месте – Александр Костюченко из Барнаула.

Лучшим в забеге на 7,5 км среди ветеранов (1960-1967 г.р.) стал все тот же Владимир Толмачев из Тальменки. Вторым финишировал Евгений Якуба из Новосибирска, а тройку замкнул барнаулец Вячеслав Сергеев.

В категории ветеранов (1968-1974 г.р.) лучше всех проехали Юрий Морозов из Новосибирска, барнаулец Олег Полянский и Андрей Устинов из Змеиногорска. Что касается ветеранов (1975-1985 г.р.), то на такой же дистанции лучшими стали Алексей Тимошин (Томск), Иван Лыжин (Барнаул) и Александр Михалев (Барнаул).

Общий зачет по России

В командном зачете первое место завоевала команда из Барнаула. В ее составе были Сергей Локтев, Сергей Рыбин, Владимир Толмачев и Иван Лыжин. В командном зачете по эстафете их время составило 1 час 3 минуты 57,7 секунд. Второе место заняла еще одна команда из Барнаула (1 час 5 минут 58,1 секунд). Третье место заняла команда из Томска, которая показала результат в 1 час 6 минут 42,2 секунды.

Победителям и участникам вручили кубки, медали и памятные призы. Следующий турнир в Алтайском крае пройдет в августе текущего года.