Жители и власть обсудили строительство спорткомплекса в Бийске

В Бийске продолжается дискуссия вокруг строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Зеленого клина. Объект планируют возвести через четыре года. Часть местных жителей выступает против ФОКа.
С просьбой разобраться в ситуации председатели местных ТСЖ обратились к депутату Госдумы РФ Александру Прокопьеву. Встреча состоялась на месте предполагаемой стройки.
За десятки лет все привыкли к тому, что пустырь между домами занимает детская площадка. Жители своими силами наводили порядок, подкрашивали, высаживали деревья. Новость о том, что здесь собираются построить ФОК, у некоторых старожилов вызвала недоумение.
Но другого места для ФОКа в микрорайоне Зеленый Клин нет. Так, председатель ТСЖ Ольга Паникарова предлагает построить его за ТЦ «Ривьера», но это невозможно, поскольку жители Бийска уже проголосовали за то, чтобы там был городской парк.
В Бийске решили построить ФОК на месте детских площадок. Жители недовольны
При этом бийчане не против ФОКа, но просят подобрать ему другое место. Добавим, в микрорайоне Зеленый Клин нет ни одного спортивного объекта, а детей и подростков около - 5 тысяч человек. Построить муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс планируется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Бийский ФОК войдет в структуру городских спортивных школ.
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Андрей Кудинов: «Это крытое спортивное учреждение, которое предполагает спортивные залы с трибунами на 150-200 посадочных мест. Тренажерный зал, зал для занятий художественной гимнастикой».
Кроме того, предполагается благоустройство территории вокруг ФОКа. Здесь установят уличные тренажеры, появится современная безопасная детская площадка, а также зеленая зона для отдыха.
Основная проблема, видимо, заключается в том, что у жителей нет полной информации, что именно будет на месте детской площадки и от этого возникает недоверие. В частности жители ошибочно полагали, что занятия в спорткомплексе сделают платными. В ходе дебатов участники встречи все же услышали друг друга.
Споры вызвал выбор места под спортобъект
Александр Студеникин, глава Бийска:
«Мы услышали сегодня принципиальные моменты - это сквозные проезды и парковки. Будем совместно с жителями решать вопросы так, чтобы их пожелания были учтены. И всё-таки в микрорайоне Зеленый клин появился новый современный спортивный объект, который безусловно, будет востребован».
Пока до начала стройки есть еще несколько лет, нужно наладить диалог, без эмоций обсудить все детали.
Об этом в ходе встречи говорил депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев: «Что мы на этом этапе решили. Во-первых, запросить мнения экспертов, именно по привязке к территории этого спортивного объекта. Во-вторых, создать чат в WhatsApp, чтобы обмениваться информацией, отслеживать ситуацию в реальном времени и принимать те решения, которые дадут возможность построить спортивный объект».
Стоит добавить, что диалог с участием всех заинтересованных сторон состоялся. И хотя до окончательного решения еще далеко, первый и самый важный шаг к взаимопониманию уже сделан.
Почему в Бийске все спорткомплексы и дома культуры в Приобском районе, и вот - Зеленый клин, а почему в Восточном районе, на месте кинотеатра Алтай не соорудить спорткомплекс. Стоит "некий памятник", рядом с горадминистрацией! Что стоит? Каких времен ждет? Чтобы подростки там погибли во время очередного "квеста", ведь все разваленное и разбитое. а дети по подвалам занимаются, а тут здание пропадает. Кто владелец? Слабо благотворительность проявить? В центре, вокруг школы, жилые комплексы. Дети и родители только "за" будут! Товарищи администраторы и депутаты, слабо?