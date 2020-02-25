Жители и власть обсудили строительство спорткомплекса в Бийске

Новости 02.03.2020 16:10 355

В Бийске продолжается дискуссия вокруг строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Зеленого клина. Объект планируют возвести через четыре года. Часть местных жителей выступает против ФОКа.

С просьбой разобраться в ситуации председатели местных ТСЖ обратились к депутату Госдумы РФ Александру Прокопьеву. Встреча состоялась на месте предполагаемой стройки.

За десятки лет все привыкли к тому, что пустырь между домами занимает детская площадка. Жители своими силами наводили порядок, подкрашивали, высаживали деревья. Новость о том, что здесь собираются построить ФОК, у некоторых старожилов вызвала недоумение.

Но другого места для ФОКа в микрорайоне Зеленый Клин нет. Так, председатель ТСЖ Ольга Паникарова предлагает построить его за ТЦ «Ривьера», но это невозможно, поскольку жители Бийска уже проголосовали за то, чтобы там был городской парк.

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При этом бийчане не против ФОКа, но просят подобрать ему другое место. Добавим, в микрорайоне Зеленый Клин нет ни одного спортивного объекта, а детей и подростков около - 5 тысяч человек. Построить муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс планируется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни». Бийский ФОК войдет в структуру городских спортивных школ.

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Бийска Андрей Кудинов: «Это крытое спортивное учреждение, которое предполагает спортивные залы с трибунами на 150-200 посадочных мест. Тренажерный зал, зал для занятий художественной гимнастикой».

Кроме того, предполагается благоустройство территории вокруг ФОКа. Здесь установят уличные тренажеры, появится современная безопасная детская площадка, а также зеленая зона для отдыха.

Основная проблема, видимо, заключается в том, что у жителей нет полной информации, что именно будет на месте детской площадки и от этого возникает недоверие. В частности жители ошибочно полагали, что занятия в спорткомплексе сделают платными. В ходе дебатов участники встречи все же услышали друг друга.

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Александр Студеникин, глава Бийска: «Мы услышали сегодня принципиальные моменты - это сквозные проезды и парковки. Будем совместно с жителями решать вопросы так, чтобы их пожелания были учтены. И всё-таки в микрорайоне Зеленый клин появился новый современный спортивный объект, который безусловно, будет востребован».

Пока до начала стройки есть еще несколько лет, нужно наладить диалог, без эмоций обсудить все детали.

Об этом в ходе встречи говорил депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев: «Что мы на этом этапе решили. Во-первых, запросить мнения экспертов, именно по привязке к территории этого спортивного объекта. Во-вторых, создать чат в WhatsApp, чтобы обмениваться информацией, отслеживать ситуацию в реальном времени и принимать те решения, которые дадут возможность построить спортивный объект».

Стоит добавить, что диалог с участием всех заинтересованных сторон состоялся. И хотя до окончательного решения еще далеко, первый и самый важный шаг к взаимопониманию уже сделан.