ВЦИОМ провел опрос среди православных о русификации богослужений (обновлено)

Новости 02.03.2020 15:55 381

Три четверти православных россиян поддержали инициативу о частичной русификации языка богослужений. Соответствующее исследование ВЦИОМ опубликовал в первый день Великого Поста – 2 марта.

Согласно результатам опроса, для 30% православных россиян не имеет существенного значения, на каком языке совершается богослужение. Другие 30% сообщили, что скорее пойдут в храм, где богослужение совершается на русском языке. 21% предпочли бы посещать храм, где богослужение проходит частично на русском, частично на церковнославянском языке. За богослужение исключительно на церковнославянском языке высказались 15% православных.

Чья это инициатива?

ВЦИОМ приписывает инициативу о частичной русификации богослужений предстоятелю РПЦ патриарху Кириллу, однако это не вполне верная информация. Патриарх действительно говорил о русификации в своем докладе на епархиальном собрании Московской городской епархии РПЦ МП, прошедшем 20 декабря 2019 года, но посыл был, скорее, противоположным.

«Главная сложность понимания мирянами богослужебных текстов проистекает из самого их содержания. Эта трудность проистекает из высоты догматического учения, поэтических особенностей и насыщенности библейскими образами», – сказал патриарх.

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По данным ВЦИОМ, подавляющее большинство православных россиян сообщают, что в той или иной степени понимают смысл молитв в православных храмах (94%). В рамках опроса этим респондентам было предложено определить, верен ли дословный перевод первой строки христианской молитвы «Отче наш»: «Отче наш, Иже еси на небесах, да святится Имя Твое...». Большинство опрошенных православных (74%), уверенных, что полностью или частично понимают слова молитв, посчитали перевод «Отец Наш, пребывай же на небесах, чтобы вовек было свято Имя Твое» верным. На самом деле озвученный перевод не является правильным, и это определить смогли 14% респондентов.

Что предложил патриарх?

По словам патриарха Кирилла, помочь улучшить понимание прихожан можно, например, с помощью раздачи перед богослужением церковнославянских текстов с русскими подстрочными пояснениями сложных мест. На русском языке допустимо чтение некоторых поучений или житий святых. Также предстоятель добавил, что апостольские и евангельские чтения во время богослужения допустимо читать на русском языке, но только после их прочтения на церковнославянском и лишь в тех приходах, где подобная практика не встречает неприятия со стороны общины. Еще более полезным патриарх назвал объяснение непонятных мест в ходе проповеди и устранение практических недостатков.

«Необходимо устранять практические недостатки: невнятность, поспешность в произнесении текстов и возгласов или, наоборот – затягивание, искусственную театральность, эмоциональность, вычурность, неправильную расстановку акцентов текстов, неблагоприятную акустику в храме, которую, как правило, можно исправить современными техническими средствами», – сказал патриарх Кирилл.

О невозможности отказа от использования церковнославянского языка в богослужении предстоятель РПЦ заявлял еще в 2013 году, подчеркнув, что замена на современный русский затруднительна в силу особенностей церковнославянского языка, и указал на то, что русский язык не может адекватно передать все оттенки смысла, заключенные в текстах, написанных на церковнославянском.

Согласно статистике ВЦИОМ, православные, неверующие или колеблющиеся за последний год посещали храм по случаю крещения, отпевания и иных подобных мероприятий (37%), посещали богослужение (29%), финансово помогали церкви (13%), а также причащались (12%) или принимали участие в делах прихода (5%). Однако этим взаимодействие с представителями церкви — священником или кем-то иным из прихода — чаще всего ограничивается. Так, 69% из тех, кто делал что-либо из вышеперечисленного, никогда не советуются при принятии важных решений с представителями церкви; 20% делают это «очень редко»; 9% — «время от времени» и лишь 2% часто обращаются к мнению церкви.

UPD: Руководитель пресс-службы патриарха Владимир Легойда в своем Telegram-канале указал на нерепрезентативность и ангажированность опроса.