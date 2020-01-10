Суд готов оценить претензии к депутату АКЗС из-за его московской квартиры

Новости 02.03.2020 16:35 277

В среду, 4 марта, пройдет очередное судебное заседание по иску прокуратуры Алтайского края и территориального управления Росимущества по Москве к депутату регионального Заксобрания от КПРФ Владимиру Попову. Надзорные органы добиваются изъятия депутатской квартиры, находящейся в Москве.

Сам Владимир Попов заявил, что «не в курсе о процесса» и сослался на своих юристов, контакты которых давать отказался. Адвокат Кристина Севальдт на момент написания публикации оказалась недоступна. В прокуратуре также отказались комментировать данную тему. Что касается Павловского районного суда, то там не смогли оперативно ответить на вопросы «Политсибру».

Отметим, что в качестве третьего лица в деле фигурирует компания «Диво Алтая». Речь идет о заводе по производству растительного масла, располагающемся в Павловском районе. Актив принадлежит супруге Попова.

Напомним, что третьим лицом по делу проходит также АКЗС. Как пояснили изданию в Заксобрании, юрист, представляющий парламент, постоянно присутствует на заседаниях суда, но никакого участия в процессе не принимает.

Депутат АКЗС рискует потерять московскую недвижимость после иска прокуратуры Новости 10.01.2020 10:45 Депутат АКЗС вместе с супругой оказались ответчиками в суде по иску Управления Росимущества Москвы 3805

Отметим, из документов, опубликованных на сайте Заксобрания следует, что в середине прошлого года была проведена проверка расходов и доходов Попова и его супруги за период с 2014 по 2016 годы. Поводом стало предоставление дополнительной информации со стороны прокуратуры Алтайского края.

В итоге было установлено, что депутат предоставил справки о доходах за 2016-2017 годы, которые содержат нарушения антикоррупционного законодательства.

По имеющимся данным, суть нынешних претензий к депутату заключается в отсутствии в его декларации московского имущества, которое якобы имеется у него в собственности. По неофициальным данным, речь идет о квартире, стоимостью примерно 65-70 млн рублей.