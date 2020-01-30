Владимир Путин возглавит списки «Единой России» на выборах?

Новости 02.03.2020 14:40 167

На выборах в Госдуму в 2021 году президент Владимир Путин может возглавить партийные списки «Единой России», как это было в 2007 году. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По итогам выборов партия рассчитывает сформировать конституционное большинство в парламенте. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность перехода власти при вероятном отказе Путина от участия в президентских выборах 2024 года.

В прошлом году Кремль разрешил использовать лозунг «Единая Россия» — партия президента» в тех регионах, где партия оказалась в наиболее сложной ситуации накануне единого дня голосования 9 сентября.

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В середине февраля, согласно ВЦИОМ, рейтинг «Единой России» был на уровне 32,7% (в прошлом году его минимальное значение составило 31,4%, а максимальное — 35,6%). При нынешних показателях партия может собрать около 43–45% голосов по спискам на выборах в Думу и получит больше мандатов за счет тех политических сил, которые не смогут преодолеть пятипроцентный барьер.

Источники газеты допускают, что «Единая Россия» может и объединиться с кем-то из малых партий, которые смогут пройти минимальный порог.

Для победы в одномандатных округах партии понадобятся поддерживающие ее кандидаты, которых должен предоставить Общероссийский народный фронт (ОНФ).