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Мигранты помогли Барнаулу удержать число жителей в районе 700 тысяч человек

Новости
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Впервые за три года в Барнауле наблюдается миграционный прирост населения. Число прибывших в город увеличилось на 1,6% (17543 человека), выбывших - уменьшилось на 5,5% (16283 человека), сообщает мэрия. При этом за январь-сентябрь 2019 года прирост населения по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился в 39,4 раза - с 32 до 1260 человек.

Причиной сложной демографической ситуации в текущий период является вступление в детородный возраст малочисленного поколения 1990-х годов. В данных условиях одним из основных факторов сохранения и стабилизации прироста населения выступают миграционные процессы, считают в администрации города.
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Обращает на себя внимание, что барнаульцы стали меньше уезжать в другие регионы страны. Так, за девять месяцев 2019 года краевой центр покинули 1399 человек, а за аналогичный период 2018 года - 1922 человека.

Интересно, что в Барнауле снизилось число мигрантов из-за рубежа: 878 человек против 1064 годом ранее. Большинство приезжих по-прежнему представляют Казахстан.

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения Барнаула составляла 697 тысяч человек.
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Миграционная убыль превысила значение в 1200 человек

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Автор: Политсиб.ру

Комментарии (1)

1000

Гость

При этом за январь-сентябрь 2019 года прирост населения по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился в 39,4 раза - с 32 до 1260 человек. а сколько из них уехали обратно с окончанием сельхозсезона?

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