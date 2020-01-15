Мигранты помогли Барнаулу удержать число жителей в районе 700 тысяч человек

Впервые за три года в Барнауле наблюдается миграционный прирост населения. Число прибывших в город увеличилось на 1,6% (17543 человека), выбывших - уменьшилось на 5,5% (16283 человека), сообщает мэрия. При этом за январь-сентябрь 2019 года прирост населения по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился в 39,4 раза - с 32 до 1260 человек.
Население региона продолжает сокращаться
Обращает на себя внимание, что барнаульцы стали меньше уезжать в другие регионы страны. Так, за девять месяцев 2019 года краевой центр покинули 1399 человек, а за аналогичный период 2018 года - 1922 человека.
Интересно, что в Барнауле снизилось число мигрантов из-за рубежа: 878 человек против 1064 годом ранее. Большинство приезжих по-прежнему представляют Казахстан.
Миграционная убыль превысила значение в 1200 человек
При этом за январь-сентябрь 2019 года прирост населения по сравнению с аналогичным периодом 2018-го увеличился в 39,4 раза - с 32 до 1260 человек. а сколько из них уехали обратно с окончанием сельхозсезона?