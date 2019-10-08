В центре Барнаула облезли памятники советской архитектуры

Новости 02.03.2020 12:20 200

В список вошли жилые дома, признанные образцом и гордостью градостроительной политики Алтайского края 40-х — 60-х годов XX века. Это строения под номерами 58, 63, 73, 85 по проспекту Ленина и 4 и 21 по проспекту Строителей. Все эти дома построены в форме советского неоклассицизма и, как показала общественная проверка, остро нуждаются в реставрации.

"В рамках общественного рейда по историческому наследию мы визуально обследовали архитектуру советской эпохи на проспектах Ленина и Строителей. На шести зданиях, признанных культурным наследием Алтайского края, выявлены серьезные обрушения архитектурных элементов, основания балконов, краски и штукатурного слоя. На объектах необходимо срочно провести комплексные восстановительные работы", — комментирует итоги рейда руководитель местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.

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По фактам всех выявленных нарушений правозащитники обратились в госкомитет по охране объектов культурного наследия Алтайского края.