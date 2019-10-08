В центре Барнаула облезли памятники советской архитектуры 

В список вошли жилые дома, признанные образцом и гордостью градостроительной политики Алтайского края 40-х — 60-х годов XX века. Это строения под номерами 58, 63, 73, 85 по проспекту Ленина и 4 и 21 по проспекту Строителей. Все эти дома построены в форме советского неоклассицизма и, как показала общественная проверка, остро нуждаются в реставрации.
"В рамках общественного рейда по историческому наследию мы визуально обследовали архитектуру советской эпохи на проспектах Ленина и Строителей. На шести зданиях, признанных культурным наследием Алтайского края, выявлены серьезные обрушения архитектурных элементов, основания балконов, краски и штукатурного слоя. На объектах необходимо срочно провести комплексные восстановительные работы", — комментирует итоги рейда руководитель местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игорь Берг.
Жалоба на бездействие властей уже поступила в прокуратуру
По фактам всех выявленных нарушений правозащитники обратились в госкомитет по охране объектов культурного наследия Алтайского края.
"Современный центр Барнаула можно с уверенностью назвать произведением архитектурного искусства. Здания строились под руководством профессиональных зодчих, в том числе, из северной столицы. Не случайно этот район нашего города иногда называют "вторым уголком Петербурга", — рассказывает участник проверки, кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев. — Советская архитектура не только прекрасна, но и исторически ценна. Она напоминает нам о великих свершениях — освоении целины, прорыве в космос, научно-технической революции. Этим зданиям не так много лет, поэтому беречь их и поддерживать в достойном виде — не такая уж сложная задача".