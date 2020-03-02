«Первый блин не комом»: Виктор Томенко вновь примерил фартук блинопека

Новости 02.03.2020 12:55 180

Фестиваль «Сибирская Масленица» на смоленской земле проводится уже 13 лет подряд. Последние два года среди гостей на нем можно встретить губернатора Алтайского края Виктора Томенко. На этот раз компанию главе региона составил полпред президента в СФО Сергей Меняйло. Vip-персоны не только официально поздравили собравшихся с приходом весны, но поучаствовали в народных забавах.

Какая Масленица без блинов? Вот и в этот день они были главным угощением праздника. Глава региона Виктор Томенко не только отведал масленичное блюдо, но и сам примерил роль блинопека. И хотя, как он признался, у плиты стоит не часто - время не позволяет, первый блин у губернатора вышел не комом, а получился плотным и румяным.

- Вы какие блины любите? Толстые или тоненькие? - поинтересовалась ведущая.

- Главное, чтобы вкусные были, - коротко ответил он, стараясь не отвлекаться от процесса.

Справившись с очередным блином, губернатор рассказал, что в его семье всегда их пекут на Масленицу. Из начинок он предпочитает творог, любит с маслом и со сметаной. На вопрос: «Ходит ли он к теще на блины», - глава региона улыбнулся и промолчал.

Затем эстафету по выпеканию блинов приняли заместители Председателя правительства Алтайского края Денис Губин и Игорь Степаненко. Они тоже неплохо справились с заданием. Правда, у вице-губернатора по внутренней политике с первой попытки не вышло, на что он оправдался: «Практики не хватает».

Было заметно, что у Vip-гостей праздничное настроение. Они шутили, смеялись, а Виктор Томенко даже спел с мужским хором песню «Катюша».

"Масленица - это замечательный праздник и здорово, что в очередной раз он собрал всех нас на алтайской земле, чтобы встретить весну и проводить зиму. А зимы в Сибири затяжные, холодные, многоснежные. Поэтому весна, – это, конечно, предвкушение радости, счастья, новых успехов. Желаю, что бы так для вас все и сложилось", - сказал губернатор, обращаясь к участникам «Сибирской Масленицы»".

Закрепили пожелание сожжением чучела, ведь по народным поверьям этот костер избавляет людей от невзгод, а взамен приносит плодородие и удачу. Факелы к куклам поднесли Сергей Меняйло, Виктор Томенко и депутат Госдумы Наталья Кувшинова.