1,7 млрд в рублях: Алтайская таможня рассказала о валютных нарушениях 2019 года

Новости 02.03.2020 11:30 186

Алтайской таможней в 2019 году выявлены нарушения валютного законодательства на сумму 1,73 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Таким образом «Два Алтая» заняли третье место по Сибирскому федеральному округу, уступив Иркутской (3,71 млрд) и Новосибирской (3,35 млрд) областям.

Всего за 2019 год сибирскими таможенниками выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 13,3 млрд рублей. Возбуждено 78 уголовных дел и 2609 дел об административных правонарушениях, связанных с нарушениями валютного законодательства. В налоговые органы направлена информация в отношении 91 участника ВЭД. На основании сведений, полученных от таможни, налоговики внесли в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений в отношении 43 участников ВЭД, еще 13 исключены из реестра, как недействующие.

«Мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с нашими коллегами из других ведомств в сфере выявления незаконных валютных операций. Координация действий и объединение информационных ресурсов позволяют нам усилить эффективность валютного контроля, способствуют выявлению новых преступных схем оттока капитала за рубеж», – отметил заместитель начальника СТУ – начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.