Разведка, взрывчатка, вертолеты – как на Алтае готовятся к паводку

Новости 02.03.2020 10:55 199

На портале госзакупок появилось сразу несколько тендеров, связанных с подготовкой к весеннему паводку в Алтайском крае. Их общая стоимость составляет 7,7 млн рублей.

1 млн рублей власти готовы потратить на проведение воздушной разведки водоемов края. Разведка выполняется вертолетами, их готовность к вылету в период осложнения паводковой обстановки должна составлять не более одного часа.

2,2 млн рублей закладывается на взрыв ледовых заторов на реках региона. Взрывные работы выполняются также с применением вертолетов. Время реагирования с момента подачи команды на вылет до посадки взрывников в воздушное судно также должно составлять не более одного часа

С целью снижения затрат, взрывчатку подрядчик должен хранить поближе к району наиболее вероятного возникновения ледовых заторов. Среди таковых перечисляются бассейны рек: Алей, Бия, Катунь, Чарыш, Чумыш.

4,5 млн рублей выделяется на доставку подрывников к заторам, дежурство (при необходимости) и предварительную совместную тренировку с летчиками.

Специалистов предоставляет Краевое казенное учреждение «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае». Для выполнения работ используются вертолеты МИ-8.

При этом, пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщает, что погодные условия этой зимой - отсутствие продолжительных морозов, оттепели - вовсе не способствовали усилению прочности ледового покрова. Сильные снегопады, укрывшие водоёмы плотной снежной «шубой», также препятствовали образованию прочного льда, даже традиционные ледовые переправы открыть в этом году не везде удалось.