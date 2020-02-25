О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Организатор нашелся. Монстрация все-таки состоится в Барнауле

Новости
657
1

Шуточное шествие с плакатами, на которых изображены абсурдные лозунги, все-таки состоится в Барнауле второй раз. Об этом «Политсибру» сообщили организаторы прошлогоднего мероприятия.

Ранее они сообщили, что из-за отсутствия времени и из-за нестабильного пребывания в Барнауле не смогут заняться организацией акции в городе, в связи с чем искали организаторов, которым бы передали свой опыт.

В итоге новые организаторы нашлись. Ими оказались члены молодежной политической организации «Весна», которые ранее были замечены во время одиночных пикетов в краевой столице. В последний раз сторонники движения приняли участие в акции памяти Бориса Немцова, которую организовало реготделение партии «Яблоко» в субботу, 28 февраля.

Напомним, что годом ранее в первой Барнаульсокой Монстрации приняли участие несколько десятков человек. В основном это были студенты.

Барнаул может остаться без Монстрации в 2020 году

Барнаул может остаться без Монстрации в 2020 году

Новости

Состоится ли в Барнауле очередная Монстрация?

2510

Автор: Политсиб.ру

Фото: Михаил Беднаржевский

Комментарии (1)

1000

Василий

Видимо членам "Весны" больше не чем занятся кроме как бухать и устраивать непонятные акции.

Ответить