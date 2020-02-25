Организатор нашелся. Монстрация все-таки состоится в Барнауле

Новости 02.03.2020 10:20 657

Шуточное шествие с плакатами, на которых изображены абсурдные лозунги, все-таки состоится в Барнауле второй раз. Об этом «Политсибру» сообщили организаторы прошлогоднего мероприятия.

Ранее они сообщили, что из-за отсутствия времени и из-за нестабильного пребывания в Барнауле не смогут заняться организацией акции в городе, в связи с чем искали организаторов, которым бы передали свой опыт.

В итоге новые организаторы нашлись. Ими оказались члены молодежной политической организации «Весна», которые ранее были замечены во время одиночных пикетов в краевой столице. В последний раз сторонники движения приняли участие в акции памяти Бориса Немцова, которую организовало реготделение партии «Яблоко» в субботу, 28 февраля.

Напомним, что годом ранее в первой Барнаульсокой Монстрации приняли участие несколько десятков человек. В основном это были студенты.