Организатор нашелся. Монстрация все-таки состоится в Барнауле

Шуточное шествие с плакатами, на которых изображены абсурдные лозунги, все-таки состоится в Барнауле второй раз. Об этом «Политсибру» сообщили организаторы прошлогоднего мероприятия.
Ранее они сообщили, что из-за отсутствия времени и из-за нестабильного пребывания в Барнауле не смогут заняться организацией акции в городе, в связи с чем искали организаторов, которым бы передали свой опыт.
В итоге новые организаторы нашлись. Ими оказались члены молодежной политической организации «Весна», которые ранее были замечены во время одиночных пикетов в краевой столице. В последний раз сторонники движения приняли участие в акции памяти Бориса Немцова, которую организовало реготделение партии «Яблоко» в субботу, 28 февраля.
Напомним, что годом ранее в первой Барнаульсокой Монстрации приняли участие несколько десятков человек. В основном это были студенты.
Состоится ли в Барнауле очередная Монстрация?
Видимо членам "Весны" больше не чем занятся кроме как бухать и устраивать непонятные акции.