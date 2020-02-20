Стало известно, из-за чего Ракшин судится с «Ашаном»

Новости 02.03.2020 9:50 441

В картотеке арбитражного суда с большим опозданием появился текст искового заявления от «Барнаульского аппаратурно-механического завода» (БАМЗ), принадлежащего семье Ракшиных, к французскому ритейлеру «Ашан».

Иск оказался связан с задолженностью по арендным платежам, как и предполагал ранее «Политсибру». Отметим, что 9,8 млн рублей – это долг «Ашана» перед БАМЗ не за аренду площади, а за электроэнергию.

«О взыскании 9 852 381 руб. 91 коп. задолженности по оплате переменной ставки арендной платы (электроэнергия) за период по декабрь 2017 года», – гласит текст искового заявления.

Также «Политсибру» писал о судебной тяжбе между БАМЗ и страховым обществом «РЕСО-Гарантия», требующим с завода 52 млн рублей. В пресс-службе страховщика полностью подтвердили предположение о связи этой тяжбы с обрушением кровли в ТЦ «Галактика», случившимся несколько лет назад. Как и предполагал «Политсибру», 52 млн рублей были выплачены страховщиком «Ашану», однако, поскольку виновником страхового случая остался БАМЗ, то теперь эти деньги взыскивают с него.