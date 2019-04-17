Минприроды сняло с себя ответственность за проверку наличия у юрлиц договоров на вывоз мусора?

Новости 02.03.2020 9:05 675

Несмотря на то, что мусорная реформа реализуется уже больше года, на территории региона ни одно ведомство до сих пор не занимается привлечением к ответственности компаний, незаконно складирующих отходы на контейнерные площадки, пишет "Толк".

В ответ на запрос о проводимой работе по выявлению юридических лиц, у которых нет договоров с региональными операторами, краевое Минприроды ограничилось цитированием законодательной базы.

Штрафы

Между тем, с июня прошлого года ужесточилась административная ответственность в области обращения с отходами. В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения. В частности, несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления влечет наложение штрафа. На граждан - в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 350 до 450 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Иными словами, если предприниматель сгружает в контейнер жилого дома отходы со своего магазина – это является поводом для штрафа. К тому же такой мусор не включен в норматив. Что значит для населения увеличение объема вывозимого с площадки мусора? Это увеличение норматива накопления, а оно неизбежно повлечет за собой рост стоимости услуги в квитанции. Проще говоря, юридические лица перекладывают плату за свои отходы на жильцов.

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Ни у региональных операторов, ни у муниципальных властей нет полномочий привлекать к ответственности нарушителей. Чтобы понять, у кого они есть, “Толк” направил запросы в краевое Министерство природных ресурсов и экологии, а также в Главное управление МВД России по Алтайскому краю. Судя по полученным ответам, исполнителей по работе с недобросовестными предпринимателями в регионе пока нет.

Без подробностей

В полиции нам сообщили, что сотрудники внутренних дел не уполномочены выявлять юридических лиц, не заключивших договор с регоператором. В Минприроды ответили следующее:

"В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края проводится разъяснительно-предупредительная работа по выполнению хозяйствующими субъектами требований законодательства в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по заключению договоров с региональными операторами. Одновременно с этим, в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых государственными инспекторами Минприроды, проверяется наличие (отсутствие) заключенных договоров с региональными операторами".

В ведомстве подчеркнули, что не располагают сведениями о количестве юридических лиц, не имеющих договоров с регоператорами. При этом остается непонятным, как проверяя их наличие (отсутствие) Минприроды не владеет такой информацией?

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Без ответа остался и вопрос по числу компаний, которые удалось привлечь к кокой-либо ответственности за отсутствие договора. Зато Минприроды подробно, на двух листах расписало механизм его заключения. Уточним, данная информация находится в открытом доступе и не значилась в запросе редакции.

Судя по полученной от ведомства информации, вся работа с недобросовестными юридическими лицами, переложена на региональных операторов.

"Перечень таких лиц, формируется региональными операторами с целью дальнейших действий, направленных на необходимость заключения договоров на оказание коммунальной услуги. Региональный оператор вправе самостоятельно проводить мероприятия (в том числе, вести претензионную работу), а также выступать с исковыми заявлениями в суд", - подчеркнули в Минприроды.

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Договор

Регоператоры признают, что работа с юридическими лицами идет довольно тяжело, без особой поддержки со стороны контролирующих и надзорных органов. При этом индивидуальные предприниматели и юридические лица предоставляют отчётность по отходам в Южно-Сибирское Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Сведения обо всех есть в Налоговой службе. Краевое Министерство природных ресурсов и экологии формирует территориальную схему обращения с отходами. Какое ведомство должно свести эти данные воедино, для получения внятной картины работающих в регионе компаний и не оплачивающих вывоз мусора? А затем начать процедуру привлечения их к ответственности? Или может наделить полномочиями по составлению протоколов следует муниципалитеты?

По словам директора ООО “Спецобслуживание-Центральное” Алексея Щербатова, компании вообще не идут заключать договоры:

"Вроде бы закон есть, но в то же время он не работает. Никак на них повлиять не можем. Сейчас запустили определенную процедуру – отправляемся в суд. Опять же перед тем, как судиться, мы должны понять, где находится та, или иная организация. Если в многоквартирном доме, можем посчитать по нормативу. Если нет – это вообще все очень сложно".

“Спецобслуживание-Центральное” обслуживает Бийскую, Алейскую и Заринскую зоны. По оценке организации, только в Бийске насчитывается около 5 тысяч юридических лиц. Случаи, когда они сами приходят заключить договоры есть, но их очень мало.

По мнению Алексея Щербатова усложняют обстановку так называемые “черные перевозчики”, которые, не имея на это права, заключают свои договоры с юридическими лицами и тем самым вводят их в заблуждение.

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Местами после вмешательства местных администраций дело удается сдвинуть с мертвой точки, но в целом проблем много. На ситуацию могли бы существенно повлиять надзорные органы, но пока их действия не выглядят эффективными именно в этом вопросе.

Похожая ситуация складывается и у барнаульского регоператора “ЭКО-Комплекса”. По его данным, в барнаульской зоне заключили договоры только порядка 40 % работающих компаний. Остальные продолжают складировать свои отходы в контейнеры домов и на муниципальные площадки частного сектора. Несмотря на то, что постепенно люди стали помогать регоператору в выявлении таких юридических лиц.

"Последнее время жители все чаще стали обращаться к нам с просьбой проверить, есть ли у магазинов в их доме договоры с регоператором, - рассказывает заместитель генерального директора “ЭКО-Комплекса” Никита Бобров. – Так как видят, что сотрудники компаний носят отходы в общие контейнеры. Люди снимают такие факты на камеру и отправляют нам. Когда договора нет, мы направляем юридическому лицу претензионные письма. Если на контакт с нами не идут, все материалы передаем в органы внутренних дел, Минприроды. Выборочно обращаемся в суд за взысканием задолжности и для формирования судебной практики. Но это очень длительный процесс".

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Рейд

Кстати, “Толк” попросил Минприроды привести примеры выявленных случаев незаконного складирования отходов в контейнеры. В ведомстве назвали только один случай привлечения к ответственности гражданина по факту сброса строительных отходов в контейнеры ТКО по улице Транзитная в Барнауле.

Любопытный момент: рейд по улице Транзитной проходил с участием журналистов, в том числе и съемочной группы ТВ “Толк”. Организатором мероприятия был именно региональный оператор. Возникает вопрос: то есть подобных фактов, зафиксированных непосредственно инспекторами Минприроды, просто нет в наличии?

“Толк” отправил запрос в прокуратуру Алтайского края, чтобы попытаться понять, если ли на территории региона ведомство, в чью компетенцию входит привлечение к административной ответственности коммерческие предприятия, перекладывающие оплату за вывоз своего мусора на население.