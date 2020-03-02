Большой фоторепортаж с Сибирской Масленицы-2020

Новости 02.03.2020 7:10 125

Больше 30 тысяч человек посетили фестиваль «Сибирская Масленица» в Алтайском крае. Праздник прошел в Смоленском районе на туркомплексе «Сибирское подворье».

Участников и гостей фестиваля приветствовали полпред президента в СФО Сергей Меняйло и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. «Сибирская Масленица» за 13 лет выросла из маленького деревенского праздника в международный фестиваль.

На торжественном открытии состоялся парад масленичных персонажей, перед трибуной прошли и проехали русская печь с Емелей, петрушки, скоморохи, три богатыря и другие сказочные герои. В рамках конноспортивного праздника состоялось несколько забегов.

Кроме того, гостям показали масленичную забаву «Взятие снежного городка». Участниками стали порядка 110 человек. Впервые в рамках фестиваля прошел конкурс «Русский традиционный костюм Сибири».

Сергей Меняйло отметил, то Алтайский край является одним из признанных центров событийного туризма не только Сибири, но и всей страны. Проведение подобных мероприятий позволяет формировать имидж региона как территории всесезонного туризма, продвигать продукцию местных производителей, стимулировать инвестиционную активность и экономическое развитие территорий, добавил полпред.

Завершился праздник концертом и сожжением масленичных чучел. В следующем году "Сибирское подворье", вероятнее всего, уже не будет принимать масленицу. Организаторам предстоит выбрать место под новую площадку.