Обувь, лекарства, авто: что изменится в жизни россиян в марте 2020 года

Новости 02.03.2020 8:10 32

С наступлением весны в России вступают в силу ряд новых законов. Все, что изменится в жизни жителей страны в марте текущего года, читайте в материале «Политсибру».

Новый техосмотр для авто

С 1 марта старые и раритетные автомобили должны будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Новые правила касаются транспортных средств как легковых, так и грузовых, автобусов, мопедов и прочих, если им более 30 и 50 лет.

Разрешен ввоз незарегистрированных лекарств

С 1 марта в Россию стало возможно провозить незарегистрированные лекарства. Однако, есть ключевое условие. Речь идет о факте отсутствия в стране аналогов. К ним можно отнести лекарства с содержанием психотропных и наркотических веществ. Разрешение продействует до конца 2023 года. Но не для всех, а только для конкретной партии препаратов, чтобы оказать медицинскую помощь пациенту или группе пациентов, которым жизненно необходимы такие лекарства.

Обувь подорожает?

С 1 марта обувь необходимо маркировать. Также нужно будет вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке обувных товаров и их обороте. Что касается обуви, которую произвели в России до 1 марта 2020 года, то ее нужно промаркировать до 1 мая текущего года. Для импортной обуви правила несколько другие. Ее нужно «зарегистрировать» до 1 апреля этого года.

МРОТ, трудовые книжки, маткапитал. Что изменится в жизни россиян в 2020 году? Новости 30.12.2019 7:40 Законы, вступающие в силу с Нового года 5406

Расширение полномочий

Со 2 марта кадровые сотрудники транспортной полиции получают право хранения и применения электрошоковых устройств и искровых разрядников. Их разрешено применять в качестве самообороны и защиты вокзалов, аэропортов и прочей транспортной инфраструктуры.

При этом запрещено применять электрошоковые устройства в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления.

Оповещение о блокировке счета

С 28 марта операторы платежных систем должны будут информировать своих клиентов о блокировке средств на их личных счетах.

Также клиент должен получить полную информацию о причинах "заморозки" своих счетов. И обязательно сделать это необходимо в день блокировки.

Чаще всего платежные системы прибегают к блокировке, когда подозревают клиента в проведении мошеннических операций.

Самозанятые получат новые льготы

С 28 марта самозанятые при закупках товаров, работ или услуг получат право на такие же льготные условия, которые имеет малый и средний бизнес. Самозанятые получат квоты на закупки, сокращенный срок оплаты, участие в различных программах партнерства.

Всеми этими льготами можно пользоваться во время проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года.