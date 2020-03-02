Обувь, лекарства, авто: что изменится в жизни россиян в марте 2020 года

С наступлением весны в России вступают в силу ряд новых законов. Все, что изменится в жизни жителей страны в марте текущего года, читайте в материале «Политсибру».
Новый техосмотр для авто
С 1 марта старые и раритетные автомобили должны будут проходить специальную экспертизу для получения паспорта транспортного средства. Новые правила касаются транспортных средств как легковых, так и грузовых, автобусов, мопедов и прочих, если им более 30 и 50 лет.
Разрешен ввоз незарегистрированных лекарств
С 1 марта в Россию стало возможно провозить незарегистрированные лекарства. Однако, есть ключевое условие. Речь идет о факте отсутствия в стране аналогов. К ним можно отнести лекарства с содержанием психотропных и наркотических веществ. Разрешение продействует до конца 2023 года. Но не для всех, а только для конкретной партии препаратов, чтобы оказать медицинскую помощь пациенту или группе пациентов, которым жизненно необходимы такие лекарства.
Обувь подорожает?
С 1 марта обувь необходимо маркировать. Также нужно будет вносить в информационную систему мониторинга сведения о маркировке обувных товаров и их обороте. Что касается обуви, которую произвели в России до 1 марта 2020 года, то ее нужно промаркировать до 1 мая текущего года. Для импортной обуви правила несколько другие. Ее нужно «зарегистрировать» до 1 апреля этого года.
Законы, вступающие в силу с Нового года
Расширение полномочий
Со 2 марта кадровые сотрудники транспортной полиции получают право хранения и применения электрошоковых устройств и искровых разрядников. Их разрешено применять в качестве самообороны и защиты вокзалов, аэропортов и прочей транспортной инфраструктуры.
При этом запрещено применять электрошоковые устройства в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления.
Оповещение о блокировке счета
С 28 марта операторы платежных систем должны будут информировать своих клиентов о блокировке средств на их личных счетах.
Также клиент должен получить полную информацию о причинах "заморозки" своих счетов. И обязательно сделать это необходимо в день блокировки.
Чаще всего платежные системы прибегают к блокировке, когда подозревают клиента в проведении мошеннических операций.
Самозанятые получат новые льготы
С 28 марта самозанятые при закупках товаров, работ или услуг получат право на такие же льготные условия, которые имеет малый и средний бизнес. Самозанятые получат квоты на закупки, сокращенный срок оплаты, участие в различных программах партнерства.
Всеми этими льготами можно пользоваться во время проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года.
Законы, вступающие в силу в феврале