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Митинги памяти Немцова прошли в городах Сибири

Новости
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В городах Сибири проходят митинги в памяти о политике Борисе Немцове, которого убили в 2015 году в Москве. В них участвуют представители местных отделений «Яблока», «Парнаса», сторонников Алексея Навального, Либертарианской партии, молодежного движения «Весна».

В Барнауле мэрия разрешила провести митинг до 200 человек, точных цифр пришедших пока нет. В прошлые годы, в годовщину убийства, в гайд-парке на площади Свободы собирались по несколько десятков человек.

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В Иркутске митинг посетили 40 человек, в Новосибирске — около 70. Они выступали против политических репрессий, требовали найти и наказать заказчиков убийства Немцова. В Новосибирске сначала прошло шествие по Красному проспекту без лозунгов и плакатов. Впереди процессии несли портрет Немцова.

Эти люди дошли до Камня скорби в Нарымском сквере, который поставили там в память о жертвам политических репрессий. Митингуюшие предложили переименовать площадь Свердлова возле областного правительства в площадь Немцова и поддержали фигурантов громких политических дел.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В этот момент он прогуливался с девушкой. Виновными признали нескольких осужденных. В 2017 году их приговорили к разным срокам: от 11 до 20 лет колонии строго режима.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Ярослав Власов. tayga.info

Комментарии (1)

1000

гость

Спасибо редакции за информацию. О митинге памяти Немцова в Барнауле СМИ не напишут. Пришли люди примерно 100 человек всех возрастов, больше молодежи. Атмосфера и слова волнующие, слезы на глазах и ком в горле.

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