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Грузовик протаранил автомобиль на алтайской трассе

Новости
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Грузовик с прицепом протаранил легковой автомобиль на загородной трассе в Алтайском крае. Фотографиями и видео поделились пользователи социальных сетей.

В результате удара легковушку развернуло поперек трассы. Водители жалуются на гололедные явления на этом участке.

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О возможных пострадавших в аварии пока неизвестно. Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году на трассах Алтайского края погибли 12 детей. Вопрос смертности на дорогах остается острым.

Автор: Политсиб.ру

Фото: vk.com/barneos22

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