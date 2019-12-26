Грузовик протаранил автомобиль на алтайской трассе

Грузовик с прицепом протаранил легковой автомобиль на загородной трассе в Алтайском крае. Фотографиями и видео поделились пользователи социальных сетей.
В результате удара легковушку развернуло поперек трассы. Водители жалуются на гололедные явления на этом участке.
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О возможных пострадавших в аварии пока неизвестно. Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году на трассах Алтайского края погибли 12 детей. Вопрос смертности на дорогах остается острым.