Грузовик протаранил автомобиль на алтайской трассе

Новости 29.02.2020 17:50 111

Грузовик с прицепом протаранил легковой автомобиль на загородной трассе в Алтайском крае. Фотографиями и видео поделились пользователи социальных сетей.

В результате удара легковушку развернуло поперек трассы. Водители жалуются на гололедные явления на этом участке.

В ДТП на Чуйском тракте пострадали семь человек Новости 26.12.2019 15:20 ДТП на Чуйском тракте: травмы получили семь человек 938

О возможных пострадавших в аварии пока неизвестно. Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году на трассах Алтайского края погибли 12 детей. Вопрос смертности на дорогах остается острым.