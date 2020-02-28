Фестиваль «Сибирская масленица» проходит в Алтайском крае

Новости 29.02.2020 12:10 137

29 февраля в Смоленском районе проходит масштабный фестиваль «Сибирская Масленица». По предварительным данным, на него приехали свыше 30 тысяч российских и иностранных гостей. На «Сибирском подворье» в Новотырышкино организовали десятки игровых площадок, ярмарочных площадей и сцену, сообщает сайт правительства Алтайского края.

На празднике можно принять участие в состязаниях, играх, забавах, посетить конноспортивные соревнования и птичий двор, спеть и станцевать вместе с приглашенными артистами, выбрать сувенир на выставке-продаже.

«Сибирская масленица» пройдет на Алтае в тринадцатый раз Новости 28.02.2020 14:30 Новшеством фестиваля станет дефиле в традиционных народных костюмах в рамках конкурса «Традиционный костюм Сибири» и реконструкция масленичной потехи «Взятие снежного городка» 318

Десятки алтайских производителей представили свою продукцию на большой продовольственной ярмарке «Пир горой». Гостей угощали блинами, сбитнем, алтайским медом и сыром, сладостями, мясными деликатесами, травяным чаем и бальзамами.

Новшеством фестиваля стал дефиле в традиционных народных костюмах в рамках конкурса «Традиционный костюм Сибири» и реконструкция масленичной потехи «Взятие снежного городка». Главные роли в постановке исполняли профессиональные каскадеры из Тольятти.