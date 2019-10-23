Цены на нефть упали ниже $50 впервые с декабря 2018 года

Новости 29.02.2020 17:00 122

По итогам торгов 28 февраля цена нефти марки Brent впервые упала ниже 50 долларов за баррель. При этом в ходе дневных торгов она падала даже до 48,95, но потом немного восстановилась, завершив день на показателе 49,91 долларов за «бочку».

В последний раз дешевле $49 баррель Brent стоил в июле 2017 года, дешевле $50 — в декабре 2018 года. На нефть давит фактор коронавируса, развитие которого ведет к замедлению китайской экономики, а вслед за ней — мировой.

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Создает напряженность и неопределенность в стане ОПЕК. Страны-экспортеры нефти могут не договориться на очередной встрече о продлении соглашения по сокращению добычи нефти для поддержание высокого спроса.

Для России критичной считается цена ниже 42 долларов за баррель. Выше нее действует бюджетное правило о отсечению доходов. Если нефть долгое время будет ниже этой цифры, то государству придется брать деньги из Фонда национального благосостояния, чтобы выполнить свои бюджетные обязательства.