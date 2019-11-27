У совладельца алтайского «СтройГАЗа» нашли активы в Болгарии

Новости 29.02.2020 16:30 159

Финансовый управляющий Александр Крылов выявил у совладельца ОАО «СтройГАЗ» Евгения Ледина имущество в Болгарии и в Алтайском крае, а также доли в четырех компаниях. Ранее «СтройГАЗ», будучи крупной строительной компании в регионе, обанкротился. Ледина тоже признали банкротом, сообщает «Интерфакс».

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в конкурсную массу признанного банкротом Ледина включены два земельных участка в Белокурихе (площадью 15 300 кв. м) и в селе Бобровка вблизи Барнаула (866 кв. м). В Бобровке есть дом площадью 268,1 «квадратов». Также Ледин оказался совладельцем аптеки в Барнауле.

Также финансовый управляющий выявил у совладельца «СтройГАЗа» двое апартаментов и два гаража в болгарском местечке Лозенец на южном побережье Черного моря.