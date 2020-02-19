«Холидей» предложил кредиторам подождать возврата долгов десять лет

Новости 29.02.2020 15:40 157

Крупный сибирский ритейлер «Холидей», находящийся в стадии банкротства, предложил кредиторам заключить мировое соглашение. Компания задолжала 16 млрд рублей и утверждает, что сможет вернуть их в течение десяти лет, пишет «Коммерсант».

С залоговыми кредиторами компания планирует рассчитаться, предоставив им отступное в виде заложенного по кредитам имущества, после чего эти долги ритейлера будут считаться погашенными в полном объеме. Поставщики товаров подождут десять лет, причем они не против такого сценария, выбирая «синицу в руке».

«Мы планировали, управляя незалоговым имуществом, погасить оставшиеся долги. Речь идет о реализации имущества, не занятого в операционной деятельности, поступлении доходов от аренды и выручки торговой сети. Торговлю восстановить реально в магазинах „Холди“ и „Фермер-центр“»,— рассказал изданию владелец «Холидея» Николай Скороходов.

При этом предмет залога не покрывает их долги перед банками полностью. Если реализовать его, то Альфа-банк вернет лишь треть от выданного кредита, Россельхзбанк — половину.

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Напомним, уже несколько месяцев говорится, что проблемы «Холидея» могут сильно осложнить жизнь его поставщикам, вплоть до банкротства. Реальная угроза их разорения возникла из-за необходимости вернуть в конкурсную массу должника деньги за поставленные товары. Всего под подозрение попало более 1,7 тысяч сделок на общую сумму около 6 млрд рублей.

«Сейчас главная проблема поставщиков — не взыскать с «Холидея» признанные судом долги, а прекратить поступление исков от его конкурсного управляющего. Если отзовут иски к поставщикам, то мы бы пошли на мировое, пусть оно хоть на десять, хоть на сто лет. Главное — не пострадать еще больше».

Другие предприниматели не верят, что «Холидей» сможет погасить долги. Они сомневаются, что ритейлер сможет сгенерировать необходимые доходы на фоне своих проблем и растущей конкуренции. Юристы не исключают, что обсуждение вопроса о мировом соглашении может ускориться, если наряду со сделками с поставщиками будут оспорены сделки «Холидея» с банками.

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Конкурсный управляющий заявляет о необходимости признания недействительными сделок «Холидея» по расчетам со Сбербанком на 2,4 млрд рублей и сделки по перечислению денег банку «Интеза» на сумму 613,2 млн рублей. Он просит суд восстановить задолженность ООО «Компания Холидей» перед этими банками на сумму оспоренных сделок. Всего есть вероятность оспорить сделки «Холидея» с банками на сумму 11 млрд рублей. Поэтому оспаривание сделок может стать хорошим доводом в пользу принятия решения об утверждении мирового соглашения.