Полпред Меняйло провел совещание по вопросам зарплатных долгов

Новости 29.02.2020 14:40 156

Полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло провел совещание по вопросам полноты и своевременности выплаты зарплаты в регионах Сибири. Президент поставил задачу повысить доходы населения, идет реализация нацпроектов. Зарплата напрямую определяет качество жизни, каждый должен получать заработанное вовремя и в полном объеме, подчеркнул Меняйло.

В прошлом году на предприятиях Сибири погасили значительные суммы долгов. По данным Росстата, на 1 февраля 2020 года организации Сибири задолжали 8500 сотрудникам 477 млн рублей. По сравнению с 2018 годом долг вырос в 1,8 раза, сообщает пресс-служба полпреда. На многих из них идут процедуры банкротства. Для Сибири это 70 процентов предприятий-должников.

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По мнению полномочного представителя, губернаторам и главам администрации надо больше взаимодействовать с конкурсными управляющими. Тем более что в деятельности конкурсных управляющих органами прокуратуры выявляются нарушения, которые приводят к затягиванию процедуры банкротства и выплаты задолженности по оплате труда.

«Органы власти совместно с правоохранительными органами должны точно понимать причины ухудшения ситуации на предприятиях — объективны они или говорят о преднамеренных действиях руководителей по выводу активов», – подчеркнул полпред главы государства.