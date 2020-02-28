Полпред Меняйло провел совещание по вопросам зарплатных долгов

Полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло провел совещание по вопросам полноты и своевременности выплаты зарплаты в регионах Сибири. Президент поставил задачу повысить доходы населения, идет реализация нацпроектов. Зарплата напрямую определяет качество жизни, каждый должен получать заработанное вовремя и в полном объеме, подчеркнул Меняйло.
В прошлом году на предприятиях Сибири погасили значительные суммы долгов. По данным Росстата, на 1 февраля 2020 года организации Сибири задолжали 8500 сотрудникам 477 млн рублей. По сравнению с 2018 годом долг вырос в 1,8 раза, сообщает пресс-служба полпреда. На многих из них идут процедуры банкротства. Для Сибири это 70 процентов предприятий-должников.
Средний доход жителя региона составил почти 28 тысяч рублей
По мнению полномочного представителя, губернаторам и главам администрации надо больше взаимодействовать с конкурсными управляющими. Тем более что в деятельности конкурсных управляющих органами прокуратуры выявляются нарушения, которые приводят к затягиванию процедуры банкротства и выплаты задолженности по оплате труда.
«Органы власти совместно с правоохранительными органами должны точно понимать причины ухудшения ситуации на предприятиях — объективны они или говорят о преднамеренных действиях руководителей по выводу активов», – подчеркнул полпред главы государства.
20 февраля в Барнауле прошло совещание управления Алтайского края по труду и занятости населения. Темой совещания стало подведение итогов 2019 года и задачи на 2020 год
Какое дно, копейки выплатить не могут, а если бы были зарплаты как в США?