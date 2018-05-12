Ко Дню Победы барнаульцам покажут реконструкцию боя и выведут танки на правый берег Оби

Новости 29.02.2020 13:50 465

В Барнауле готовятся к масштабному празднованию юбилея Победы. 7 мая на площади Сахарова пройдет реконструкция боя по мотивам реального сражения 7 сентября 1941 года у села Ругозеро в Карелии. 8 мая на правом берегу Оби пройдут показательные выступления бронетанковой техники.

План мероприятий к 75-летию Победы обсудили в Барнауле с участием губернатора Алтайского края. Как сообщил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, в Барнауле пройдет 120 мероприятий, в том числе уже традиционные «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Вахта памяти».

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Непосредственно 9 мая начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. На перроне вокзала проведут историческую реконструкцию «Поезд Победы». Потом пройдет парад и шествие «Бессмертного полка».

«9 мая жители города в девятый раз примут участие в шествии с портретами родственников-фронтовиков в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк», - отметил Артемов. - При проведении акции сохранится прежний принцип формирования колонн по районам в две линии. Кроме того, будут сформированы «коробки» из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае, а курсанты военно-патриотических клубов — фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. При проведении акции планируется задействовать более 400 волонтеров, в том числе 50 волонтеров-медиков, узнать которых можно будет по отличительной форме».