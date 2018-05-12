О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Ко Дню Победы барнаульцам покажут реконструкцию боя и выведут танки на правый берег Оби

Новости
465
1

В Барнауле готовятся к масштабному празднованию юбилея Победы. 7 мая на площади Сахарова пройдет реконструкция боя по мотивам реального сражения 7 сентября 1941 года у села Ругозеро в Карелии. 8 мая на правом берегу Оби пройдут показательные выступления бронетанковой техники.

План мероприятий к 75-летию Победы обсудили в Барнауле с участием губернатора Алтайского края. Как сообщил замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов, в Барнауле пройдет 120 мероприятий, в том числе уже традиционные «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Вахта памяти».

Как барнаульцы отметили День Победы с &laquo;Сибирской медиагруппой&raquo; &mdash; фотоотчёт

Как барнаульцы отметили День Победы с «Сибирской медиагруппой» — фотоотчёт

Новости

183

Непосредственно 9 мая начнется с возложения цветов на Мемориале Славы. На перроне вокзала проведут историческую реконструкцию «Поезд Победы». Потом пройдет парад и шествие «Бессмертного полка».

«9 мая жители города в девятый раз примут участие в шествии с портретами родственников-фронтовиков в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк», - отметил Артемов. - При проведении акции сохранится прежний принцип формирования колонн по районам в две линии. Кроме того, будут сформированы «коробки» из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае, а курсанты военно-патриотических клубов — фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. При проведении акции планируется задействовать более 400 волонтеров, в том числе 50 волонтеров-медиков, узнать которых можно будет по отличительной форме».

Этот день Победы: как проходит 9 мая в Барнауле

Этот день Победы: как проходит 9 мая в Барнауле

Новости

Торжественное открытие праздника на центральной площади Советов

1180

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: о

Комментарии (1)

1000

Старушка Шепокряк

Началось победобесие.

Ответить