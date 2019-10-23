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Жителей многоэтажки в Барнауле заставляют убрать остекление на балконах

Новости
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От жителей барнаульского многоквартирного дома в принудительном порядке требуют убрать остекление балконов. На этом настаивает управляющая компания дома, который находится на улице Профинтерна. Дом попал в программу капремонта.

Почему погорельцы в Барнауле вынуждены сидеть в темноте?

Почему погорельцы в Барнауле вынуждены сидеть в темноте?

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Ремонтные работы власти предлагают барнаульцам производить за свой счет

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УК решила утеплять фасады. Для этого региональный оператор готов выделить 8 млн рублей. Для проведения ремонта необходимо, чтобы все балконы вернулись в состояние, которое прописано в исходной документации по дому, сообщают «Вести-Алтай».

Собственники отказались возвращать балконы в первоначальное состояние, учитывая, что они потратили много денег на остекление. Тогда управляющая компания подала в суд. Чем окончится спор жильцов и УК станет известно в ближайшее время.

Барнаульцы жалуются на потоп из-за аварийной крыши, ремонт будет в 2025 году

Барнаульцы жалуются на потоп из-за аварийной крыши, ремонт будет в 2025 году

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Крышу делали в бывшем общежитии 12 лет назад

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Автор: Политсиб.ру

Фото: скрин видео

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