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Минэкономики согласовало стратегию развития Алтайского края до 2035 года

Новости
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В Москве согласовали проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. В Минэкономразвития РФ документ дополнили стратегиями кадрового обеспечения отраслей экономики и пространственного развития. Также в проект включили информацию в части развития Алтайского края как геостратегической приграничной территории.

Добавили новый раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». В нем прописаны критерии повышения качества и результативности противодействия преступности и экстремизму, охрана общественного порядка, условия для минимизации ущерба от возникновения ЧС.

Как сообщает Министерство экономического развития Алтайского края, в отношении оценки результатов реализации Стратегии в проект включили показатели Указа Президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполвласти субъектов», а также отдельные целевые индикаторы региональных проектов. Проект документа рассмотрят во втором чтении в АКЗС весной.

Напомним, в Алтайском крае готовят Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Ее цель — сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста.

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Достижения такого показателя считается возможным к 2035 году

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Автор: Политсиб.ру

Фото: pixabay.com

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