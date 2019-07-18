Минэкономики согласовало стратегию развития Алтайского края до 2035 года

Новости 29.02.2020 11:50 255

В Москве согласовали проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года. В Минэкономразвития РФ документ дополнили стратегиями кадрового обеспечения отраслей экономики и пространственного развития. Также в проект включили информацию в части развития Алтайского края как геостратегической приграничной территории.

Добавили новый раздел «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения». В нем прописаны критерии повышения качества и результативности противодействия преступности и экстремизму, охрана общественного порядка, условия для минимизации ущерба от возникновения ЧС.

Как сообщает Министерство экономического развития Алтайского края, в отношении оценки результатов реализации Стратегии в проект включили показатели Указа Президента «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполвласти субъектов», а также отдельные целевые индикаторы региональных проектов. Проект документа рассмотрят во втором чтении в АКЗС весной.

Напомним, в Алтайском крае готовят Стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Ее цель — сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста.