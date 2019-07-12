Осужденным за убийство Михаила Седова не помогла апелляция

Новости 29.02.2020 10:50 209

Адвокаты Евгения Кочергина и Михаила Поспелова не смогли добиться отмены или смягчения приговора для своих подзащитных. Их признали виновными в убийстве барнаульца Михаила Седова, которое произошло осенью 2018 года.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, апелляционный суд оставил меру наказания без изменения. Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. Как установлено следствием и судом, злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. В ходе следствия выяснилось, что они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову.

Одному из подозреваемых по делу Михаила Седова стало плохо перед заседанием суда Новости 12.07.2019 12:40 Следующее заседание по делу назначено на 16 июля 1675

После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское в Борзовой Заимке, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия. Тело мужчины обнаружил случайный грибник. Через некоторое время подозреваемые были задержаны по «горячим» следам.

Присяжные признали их виновными. После краевой суд приговорил Поспелова к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, а Кочергина – к 16 годам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. После неудачной апелляции решение суда вступило в силу.

На фото: осужденный за убийство Михаил Поспелов