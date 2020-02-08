Заболеваемость ОРВИ продолжает снижаться на Алтае

Новости 29.02.2020 9:50 206

В Алтайском крае продолжается снижение темпов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, с 17 по 23 февраля в регионе зарегистрировано 19 400 случаев заболевания ОРВИ, что на 23% выше эпидемического порога и на 13% ниже, чем на прошлой неделе.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, среди заболевших дети до 14 лет составляют 69%. Превышение эпидемпорога отмечается среди всех возрастных групп. Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов гриппа: В, А /H1N1/2009, а также циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, аденовирусы).

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в Алтайском крае Новости 08.02.2020 12:30 Эпидпорог превышен на 72,6% 3675

В настоящее время в медицинских, образовательных организациях, а также на предприятиях сферы обслуживания, торговли и транспорта продолжает действовать карантин, введенный с 29 января.

В крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс: полностью в 8-ми школах и 14-ти детсадах; частично (по классам, группам) в 52-х классах 29-ти школ; в 21-й группе 13-ти дошкольных учреждениях.