Директор интерната и замминистра уволены после массового отравления детей на Алтае

Новости 28.02.2020 18:35 192

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин сообщил о результатах работы межведомственной комиссии, которая проводила оценку деятельности должностных лиц, допустивших массовое отравление детей в школе-интернате имени Жукова в Горно-Алтайске.

«Из-за несвоевременного введения карантина, отсутствия полноценной информации о случившемся со стороны профильных ведомств, ненадлежащего и по сути формального исполнения руководством интерната своих обязанностей пострадало 30 детей, — написал Хорохордин на своей странице в Instagram. — Я изучил выводы комиссии и готов озвучить итоговые решения. К дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечена и. о. министра образования Ольга Саврасова. Замминистра здравоохранения Александра Путилова, исполнявшая обязанности министра в момент вспышки инфекции, после этого случая написала заявление и была уволена по собственному желанию. Аналогичная ситуация с директором школы-интерната Виктором Затеевым — он также написал заявление и будет уволен».

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«Здоровье наших жителей, здоровье детей — это приоритет, который не терпит халатного отношения. Благодарю всех, кто поддерживал пострадавших школьников и оказывал им медицинскую помощь, и еще раз напоминаю руководителям об ответственности. Подобные инциденты должны быть исключены» — резюмировал глава региона.