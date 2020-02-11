Роскомнадзор и негосударственные пенсионные фонды создадут систему для оперативного рассмотрения жалоб граждан

Новости 28.02.2020 19:00 189

27 февраля в Роскомнадзоре при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в лице статс-секретаря, заместителя министра Людмилы Боковой, состоялась встреча с представителями негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые являются операторами персональных данных, и ассоциаций НПФ. В мероприятии приняла участие заместитель руководителя Роскомнадзора Антонина Приезжева.

Темой совещания стало обсуждение текущего состояния дел в отрасли негосударственного пенсионного страхования в области соответствия требованиям законодательства по персональных данным и вариантов взаимодействия с целью предотвращения и пресечения нарушений при оказании услуг в этой сфере. Такую необходимость выявил масштабный анализ деятельности НПФ, проведенный специалистами Роскомнадзора.

«С 2016 года в адрес Роскомнадзора поступило более 5 тысяч жалоб в адрес НПФ, из них 73% - это жалобы на неправомерные переводы накопительной части пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды или из одного негосударственного пенсионного фонда в другой без согласия граждан», - сообщила Приезжева.

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Такие нарушения могут быть результатом неправомерных действий агентов, работающих на основании договора с НПФ. Поэтому, сообщила Антонина Приезжева, назрела необходимость совместной с НПФ выработки подхода и требований к порядку и условиям взаимодействия с агентами в части обработки персональных данных, а также механизмов контроля со стороны НПФ за деятельностью своих агентов.

Проведенный анализ деятельности НПФ и порядка взаимодействия с Роскомнадзором по обращениям граждан выявил также отсутствие эффективной модели совместного оперативного реагирования и взаимного информирования между регулятором и операторами.

«Мы предлагаем создать онлайн-базу электронных адресов уполномоченных лиц, которая позволит обмениваться информацией, необходимой, в том числе, для оперативного и объективного рассмотрения обращений граждан», - сказала Антонина Приезжева.

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Кроме того, всем присутствующим было предложено рассмотреть разработанный Роскомнадзором проект Меморандума о взаимодействии с целью предотвращения и пресечения нарушений при оказании услуг в сфере негосударственного пенсионного страхования. Подписав его, участники подтвердят свои намерения участвовать в выработке порядка взаимодействия с агентами и механизмов контроля за их деятельностью, а также в мероприятиях, направленных на повышение уровня информированности и грамотности граждан в области негосударственного пенсионного обеспечения.

Данная встреча стала первой в серии отраслевых мероприятий, запланированных Роскомнадзором для детального анализа состояния дел в области обработки персональных данных и выработки методов эффективного реагирования на обращения граждан по отраслевой тематике на основе механизмов саморегулирования и оперативного взаимодействия с контрольно-надзорным органом.

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Также на мероприятии выступила статс-секретарь, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Людмила Бокова, которая высказалась в поддержку предложенного Роскомнадзором формата взаимодействия с операторами и проактивного, профилактического подхода, заложенного в его основу.