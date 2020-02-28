ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля

Новости 28.02.2020 17:55 49

28 февраля все пользователи ВТБ Онлайн смогут проводить операции в мобильном банке бесплатно - комиссии за все платежи и переводы будут отменены. Такое решение банк принял в связи с возникшими накануне перебоями в работе онлайн сервиса. ВТБ делает этот шаг первым из крупных игроков банковского рынка в России.

"С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов. Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их , - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в ВТБ Онлайн 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответсвующие уведомления".

27 февраля работоспособность IT-систем ВТБ была полностью восстановлена в 19.30 МСК.

Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой - создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов.