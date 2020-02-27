Коммунальная авария в Змеиногорске может оставить без воды почти 1500 домов

Новости 28.02.2020 16:30 121

В 2,5 км от Змеиногорска обнаружен порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм. Порыв находится в поле. На данный момент вода пока поступает с 2-х емкостей 500 и 100 куб.м, также имеется 12 скважин.

При прекращении водоснабжения без воды останутся 1346 частных жилых дома, 19 многоквартирных домов, в которых в общей сложности проживает почти 4,5 тысяч человек, а также четыре социально-значимых объекта. Речь идет о школах и детских садах.

Местные власти проинформировали жителей по запасу воды.

Трудности создает и сложная погодная обстановка. Кроме того, несколько дорожных участков перекрыты в связи с сильными метелями. Коммунальные службы с требуемой техникой уже направлены к месту аварии.

Планируется, что последствия аварии будут устранены в течение ночи.