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Мэрия продолжает добиваться сноса кофейни в центре Барнаула

Новости
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27 февраля барнаульская администрация подала апелляционную жалобу на решение суда, запретившего сносить кофейню «Черный квадрат» в центре города. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Мэрии не удалось снести кофейню, выросшую на месте «Барнаульского разлома»

Мэрии не удалось снести кофейню, выросшую на месте «Барнаульского разлома»

Новости

Кофейня стоит на месте «Барнаульского разлома», на углу проспекта Ленина и улицы Партизанская. Земля здесь принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову, кофейню открыли его дети.

Поскольку капитальные строения на данном участке возводить нельзя, то мэрия выдала предпринимателям предписание о сносе самовольной постройки. Однако Алексей Аболымов представил документы, доказывающие, что павильон кофейни капитальным строением не является. Городские чиновники обратились в суд, тот назначил экспертизу. Эксперты подтвердили правоту Аболымова.

В связи с этим, суд отказал барнаульской администрации в иске о сносе «Черного квадрата». В мэрии с таким решением не согласились и обжаловали его в апелляционной инстанции.

Автор: Максим Стрелковский

Фото: 2GIS

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