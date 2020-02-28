Мэрия продолжает добиваться сноса кофейни в центре Барнаула

Новости 28.02.2020 17:05 81

27 февраля барнаульская администрация подала апелляционную жалобу на решение суда, запретившего сносить кофейню «Черный квадрат» в центре города. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

Мэрии не удалось снести кофейню, выросшую на месте «Барнаульского разлома» Новости 21.01.2020 12:10

Кофейня стоит на месте «Барнаульского разлома», на углу проспекта Ленина и улицы Партизанская. Земля здесь принадлежит предпринимателю Алексею Аболымову, кофейню открыли его дети.

Поскольку капитальные строения на данном участке возводить нельзя, то мэрия выдала предпринимателям предписание о сносе самовольной постройки. Однако Алексей Аболымов представил документы, доказывающие, что павильон кофейни капитальным строением не является. Городские чиновники обратились в суд, тот назначил экспертизу. Эксперты подтвердили правоту Аболымова.

В связи с этим, суд отказал барнаульской администрации в иске о сносе «Черного квадрата». В мэрии с таким решением не согласились и обжаловали его в апелляционной инстанции.