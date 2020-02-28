Масштабную копию Знамени Победы развернули на одноименной барнаульской площади

Новости 28.02.2020 16:00 88

Торжественное мероприятие организовано Юнармией и Боевым братством при поддержке Правительства Алтайского края, Министерства образования и науки, региональных общественных ветеранских организаций, в рамках международной акции «От победы к победам», которая проводится в третий раз.

В Барнауле в акции приняли участие школьники со всего региона и Республики Алтай. Знамя развернули юнармейцы, казаки, участники военно-патриотических клубов – всего около 100 человек.

Несмотря на непогоду, каждый юнармеец, причастный к разворачиванию знамени Победы, согревался теплом сопричастности и духом патриотизма. Подобное мероприятие проводится по всей стране. Особо значимым оно стало в этом году, поскольку он объявлен годом памяти и славы, в связи с 75-летием Победы.

Денис Полибат, член главного штаба по СФО всероссийского движения «Юнармия»:

«Мы говорим сегодня об истории и чтобы люди не искажали эту историю. Они сейчас каждый придут домой и в интернете загуглят, что такое знамя победы и посмотрят в Википедии этот символ, который является нашим национальным символом. За которым 27 миллионов погибших за наше Отечество».

В планах юнармейцев – разворачивать знамя по всей стране и за рубежом - от Курил и до Рейхстага - в течение всего года. Отдать честь потомкам в Берлине планируется 2 мая.