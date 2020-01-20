Прокуратура завела дело после нападения на алтайскую журналистку

Новости 28.02.2020 15:30 118

Прокуратура Республики Алтай завела административное дело по факту нападения на журналистку газеты «Листок» Полину Рябову. Ранее в кафе ее ударил по лицу неизвестный и обвинил в «предвзятом отношении к районным властям», пишет «Банкфакс».

По словам Рябовой, она столкнулась с дискриминацией от администрации Турочакского района. Как сказано в документах, ее нецензурно оскорбили 3 ноября 2020 года в кафе Турочака.

Дело заведено по статье, предусматривающий ответственность за оскорбление, выраженное в неприличной форме. Теперь нападавшему грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Ранее журналистка намеревалась возбудить дело по статье 114 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом), однако СК в возбуждении дела отказал.

Редакция газеты «Листок» связывает нападение на Рябову с ее профессиональной деятельностью.