Градсовет Барнаула одобрил проекты четырех новых зданий

Новости 28.02.2020 13:55 466

27 февраля в Барнауле прошло заседание градостроительного совета под председательством Дмитрия Аристова, возглавляющего также комитет мэрии по строительству, архитектуре и развитию города. На заседании было рассмотрено пять проектов.

Пристройка к «Альфа-банку» на проспекте Ленина, 106

Данный проект рассматривался повторно. На предыдущем градсовете архитекторами был высказан ряд замечаний, которые необходимо было учесть при доработке проекта, о котором «Политсибру» подробно писал ранее. Фактически, пристройка представляет собой остекление пространства под имеющимся у здания козырьком. Тем не менее, по документам это – полноценная реконструкция.

Мнения членов градостроительного совета разделились: архитектор Сергей Боженко заявил, что все эти пристройки и «прилепыши» портят архитектурные композиции и выразил мнение, что их желательно вовсе не делать. Несколько архитекторов его поддержали. Дмитрий Аристов пояснил, что в целом разделяет мнение Боженко, однако в данном конкретном случае пристройка выглядит достаточно органично.

В конечном итоге, большинством голосов проект пристройки к «Альфа-банку» был утвержден.

Офисное здание на улице Папанинцев, 161

Проект административного здания на улице Папанинцев, 161, выполненный Ли Джи-Дзуном, также рассматривался повторно. На предыдущем градостроительном совете замечаний к нему было немного, да и те больше касались малозначительных деталей, поэтому проект без излишних проволочек был согласован и утвержден. Сергей Боженко между делом заметил, что у Ли Джи-Дзуна имеется свой легко узнаваемый стиль.

Здание на улице 280-летия Барнаула, 18

После того, как архитектор Вадим Ломакин презентовал проект, Руководитель МКУ «Архитектура» Алексей Бобров, изучавший альбом с представленными материалами, обратил внимание собравшихся на то, что по документам этот участок отведен под строительство спорткомплекса. Ломакин пояснил, что разрешенное использование земли на данный момент находится в процессе изменения. На что Бобров возразил, что территория находится не в собственности заказчика проекта, а арендована им, поэтому полномочий для того, чтобы инициировать смену вида разрешенного использования земли, у него нет.

В целом, особых вопросов к проекту не возникло. Большинством голосов он был утвержден.

Магазин на улице Ярных, 51

Проект магазина на улице Ярных, представленный архитектором Владимиром Золотовым, стал «звездой» градостроительного совета – архитектурное решение сочли на редкость удачным и похвалили практически все. Пару замечаний внес депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко, отметивший, что стоило бы подробнее прорисовать парковки, и Алексей Бобров, указавший, что земельный участок используется не до конца эффективно.

В конечном итоге проект был одобрен и согласован.

Здание бытового обслуживания на улице Солнечная Поляна, 24б/1

Проект здания бытового обслуживания на улице Солнечная Поляна, 24б/1, вызвал наибольшие споры. Заказчик сделал амбициозное заявление о том, что его проект будет задавать вектор всему развитию улицы. Одной из его «изюминок» стала идея обустройства общественной зоны отдыха, полностью озелененной и благоустроенной.

Нюанс заключался лишь в том, что расположиться эта зона должна была за пределами красных линий, возле проезжей части. Члены градостроительного совета указали докладчику на то, что в такой ситуации зимой эта зона отдыха окажется завалена снегом, летом там будет вскрываться асфальт, поскольку под ней проходят инженерные коммуникации, а в перспективе и вовсе возможно расширение проезжей части, которое пустит все благоустройство этого участка прахом.

Также вопросы вызвала эффективность застройки – 50% площади занимает озеленение, застройка затрагивает лишь 21% участка. Докладчик пояснил, что планирует развивать участок и в дальнейшем. В частности, впоследствии он планирует возвести на нем второе здание.

Однако члены градсовета указали докладчику, что согласно разрешению, на участке может находиться лишь одно здание. Кроме того, планируя возведение нескольких построек, в презентационных материалах их нужно отображать все, чтобы можно было видеть полную картину. Помимо вышеперечисленного, было сделано еще несколько небольших замечаний.

Единогласным решением проект был отправлен на доработку.

Градостроительный совет – общественный орган, который совместно с органами местного самоуправления Барнаула рассматривает и вносит предложения по документам территориального планирования и градостроительного зонирования города, документации по планировке территории. Кроме того, градсовет дает рекомендации участникам градостроительной деятельности по архитектурно-строительному проектированию и рассматривает проектную документацию объектов капитального строительства и реконструкции, реставрации и приспособления объектов культурного наследия, проектов комплексного благоустройства территорий, размещению объектов, не связанных со строительством, малых архитектурных форм, объектов художественного оформления города