«Сибирская масленица» пройдет на Алтае в тринадцатый раз

Новости 28.02.2020 14:30 132

Фестиваль «Сибирская Масленица» в этом году в Алтайском крае пройдет в тринадцатый раз. В программе праздника: заезды русских троек, покорение призового столба, конкурсы силачей-гиревиков, баянистов, гармонистов и частушечников, креативных саней и масленичных кукол. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Чем развлечься на «Сибирской Масленице»

Новшеством фестиваля станет дефиле в традиционных народных костюмах в рамках конкурса «Традиционный костюм Сибири» и реконструкция масленичной потехи «Взятие снежного городка». Главные роли в постановке исполнят профессиональные каскадеры из Тольятти: будут конные трюки, борьба, кулачный бой, в массовых сценах задействуют более 100 артистов.

Для детей на празднике будет работать более 30 анимационных зон, будут созданы необычные арт-объекты, такие как лабиринт из сена размером 10 на 20 метров и более метра в высоту.

Максимальное количество участников составило 37 тысяч человек. В 2019 году на фестивале был установлен новый рекорд России на самый большой масленичный хоровод.

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Организационные моменты фестиваля

На фестивале будут работать теплые палатки для обогрева и отдыха, медпункт и комната матери и ребенка. Напомним, что для более удобного подъезда к туркомплексу организуют круговое движение с заездом на круг со стороны села Новотырышкино.

Организаторы фестиваля «Сибирская Масленица», который пройдет 29 февраля в туркомплексе «Сибирское подворье», решили внести свой вклад в борьбу с мусором и поддержать разумное потребление. Гостей призывают приезжать на праздник со своими термокружками.

Горячим чаем на алтайских травах и сбитнем будут угощать гостей «Сибирской Масленицы». Обычно напитки разливали в одноразовую пластиковую посуду. В этом году, чтобы сократить количество мусора после праздника, гостей призывают приезжать со своими термокружками - напиток дольше сохранится горячим и пластиковых отходов будет меньше. Кроме того, организаторы надеются, что «Сибирская Масленица» сможет заявить о себе как о самой экологичной Масленице страны.

Для «Сибирской Масленицы» заготовят больше тонны шашлыка, а блины будут исчисляться тысячами.

Также на фестиваль рекомендуют взять портативные аккумуляторы для фотоаппаратов, телефонов и планшетов, наличные для покупки сувениров и оплаты питания. Для создания масленичного образа и настроения гости могут взять платки и ушанки, а также сушки и баранки на веревке.

Празднику «Сибирская Масленица» будет посвящена также ярмарка выходного дня на площадке торгово-производственного комплекса Алтайского края.

В 2014 году «Сибирской Масленице» был присвоен статус международного фестиваля фестивалей. В 2016 году фестиваль завоевал Гран-при регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. В 2019 году «Сибирская Масленица» заняла первое место в номинации «Лучшее событие по популяризации народных традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.