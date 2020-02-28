Бригады скорой помощи в Алтайском крае оснастили SIM-картами для мобильных кардиографов

Новости 28.02.2020 13:15 171

Компания МТС обеспечила SIM-картами мобильные кардиографы врачей службы скорой медицинской помощи для дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) из любой точки Алтайского края профильному специалисту для расшифровки и дистанционного консультирования.

В Алтайском крае в рамках проекта закуплено и передано бригадам скорой помощи 250 электрокардиографов, передающих с помощью «интернета вещей» в режиме онлайн ЭКГ в кардиодиспансер.

Из этого следует, что при выездах к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врач скорой медицинской помощи имеет возможность сделать кардиограмму непосредственно на месте вызова, вне больничного учреждения. После этого, при помощи технологии IoTi данные о состоянии пациента поступают по каналам защищенной передачи данных (APN) на расшифровку в кардиологический диспансер, специалисты которого в течение нескольких минут могут поставить диагноз и решить, куда нужно отвезти пациента.

Проект дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) реализуется в крае в рамках национального проекта «Здравоохранение», одним из важнейших направлений которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Применение технологии передачи данных в сети МТС повышает доступность ЭКГ, а мгновенная диагностика позволяет оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые проживают или временно находятся на значительном удалении от лечебных учреждений. Кардиограф мобильный, снять кардиограмму врачи могут и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.

Переход станции скорой медицинской помощи Алтайского края на современные методы мобильной диагностики с помощью услуг передачи данных позволяет повысить оперативность и качество работы бригад скорой медицинской помощи, снизить риск осложнений и необратимых последствий для здоровья пациентов.