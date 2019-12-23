Ключевской элеватор распродан. Что дальше?

Новости 28.02.2020 12:50 499

Заложенное имущество обанкротившегося «Ключевского элеватора» в конце февраля куплено акционерным обществом «Гилевский элеватор» за 64 млн рублей.

Кто купил заложенное имущество

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Гилевский элеватор» принадлежит бизнесмену Андрею Тикиляйнену, который также владеет АО «Алтайские элеваторы». Ранее ему принадлежало 48% капитала «Тальменка-Банка» и «Корчинский элеватор». В настоящее время Тикиляйнен указан в качестве совладельца нескольких московских фирм.

В перечень приобретенного имущества входит свыше 500 наименований. В списке есть земельные участки, здания, сооружения, гаражи и многочисленное оборудование, а также автотранспорт и железнодорожный тупик. Все имущество находилось в залоге у «Россельхозбанка».

Имущество Ключевского элеватора выставили на торги за 85 млн рублей Новости 23.12.2019 13:20

Кто купил незаложенное имущество

На предыдущем аукционе за 20 млн рублей было выкуплено незаложенное имущество Ключевского элеватора, в которое вошла сельскохозяйственная техника, цеха, оборудование, земельные участки и даже жилой дом. Победителем торгов стала Елена Козлова – физическое лицо, о котором ничего не удалось узнать. Известно лишь, что она уже становилась победителем других аукционов, также связанных с продажей сельхозоборудования.

Стоит отметить, что Козлова выкупила значительную долю имущества, притом, не только движимого. Очевидно, что представляет она не интересы Тикиляйнена, который вполне мог бы выкупить все, не скрываясь. Таким образом, фактически, «Ключевский элеватор» к настоящему времени оказался поделен между двумя собственниками.

Как будет строиться их взаимодействие – пока неясно. На «Гилевском элеваторе» сообщили, что все руководство находится на конференции в Белокурихе, поэтому комментарий получить невозможно. Очевидно, под конференцией подразумевался ведущий зерновой форум Сибири, проходящий в Белокурихе с 26 по 28 февраля.

Что известно о «Ключевском элеваторе» и его бывшем владельце

Деятельность «Ключевского элеватора» была остановлена Ключевским районный судом Алтайского края по иску Сибирского управления Ростехнадзора. Инспектор ведомства проверял в июне предприятие, которое арендует Ключевский филиал АО «Новосибирский мелькомбинат», и выявил несколько нарушений в области промышленной безопасности. На производстве сообщали, что хоть элеватор и не работает, компания не планирует устранять нарушения, так как элеватор планируют продать.

«Ключевской элеватор» был одним из крупнейших агропромышленных объединений Алтайского края. Мощность предприятия по приемке зерна составляла 2 тыс. тонн в сутки, мощность по хранению зерна - 118 тыс. тонн единовременного хранения. Складские емкости рассчитаны на 68 тыс. тонн зерна. На мельничном комплексе, оснащенном итальянским оборудованием, перерабатывалось порядка 500 тонн зерна в сутки.

Предприятие принадлежало бывшему депутату алтайского краевого законодательного собрания Юрию Титову, обанкротившемуся в декабре 2015 года. В 2017 году Титов был признан виновным в пособничестве растрате и мошенничеству. «Политсибру» ранее писал об этом. Подробности можно прочитать по ссылке ниже.